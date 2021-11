Mapy Google globálně nadělují nové předvánoční funkce

Vývojáři aplikace Mapy Google opět využili předvánočního období k tomu, aby do nástroje poslali pár “holiday” vychytávek a funkcí. Jde celkem o čtyři novinky, které jsme doposud buď vůbec neviděli, nebo se o nich psalo v souvislosti s omezeným beta testováním či zaváděním jen v některých regionech. Dvě funkce jsou v tuto chvíli zaváděny globálně, dvě jsou omezené pro USA.

Mapy Google a novinky pro Vánoce 2021

Vyhněte se davům. Kombinace předvánočního nákupního šílenství a trvající pandemické situace nahrávají tomu, aby se lidé snažili co nejvíc vyhýbat přelidněným místům. Mapy Google proto globálně začínají u více míst zobrazovat informace o výskytu vysokého počtu lidí. Doposud šlo hlavně o obchody, teď stejnou informaci dostaneme třeba i o muzeu či restauraci.

Po klepnutí se spustí animace

Nechejte se navigovat po obchoďácích, nádražích a letištích. Po testování ve vybraných zemích do světa míří také funkce pro vnitřní navigaci ve velkých komplikovaných budovách. Jde třeba o nákupní centra, nádraží či letiště. V aplikaci se objeví nový řádek s výběrem tematicky rozdělených cílů.

Po klepnutí se spustí animace

Více obchodů zapojených do “pickup with Google Maps” (USA). Do systému, díky kterému uživatel může s Mapami propojit objednávku zboží v obchodech a prodejce třeba informovat i o předpokládaném času zákazníkova příjezdu, je zapojeno více partnerů. Jde o podniky Kroger, Fry’s, Ralphs a Marianos a v současné chvíli už je v síti přes 2000 míst ve více než třiceti státech USA. Líbilo by se vám tohle i v ČR?

Uživatelské udávání ceny za jídlo v restauracích (USA). Mapy Google nyní Američanům ukazují u restauračních zařízení ceny, které k podnikům uvedli přímo zákazníci. Podle toho je možné lépe odhadnou, kolik kde jídlo stojí. To by u nás taky určitě našlo uplatnění.

Muži přišel Pixel 6 v poškozené krabičce. Přesto mohl začít slavit čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Po klepnutí se spustí animace

Které novinky vás zaujaly nejvíc?

Zdroj: Google