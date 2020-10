Google Mapy rozšiřují navigaci pro cyklisty. Zvýšil se zájem uživatelů

Co vám chybí v Google Mapách? Předpokládáme, že jste teď mnozí v duchu řekli “navigace pro cyklisty”. Máme pravdu? Není divu, že vás to případně napadlo. Stejný požadavek mají spousty lidí po celém světě a v momentální pandemické situaci se jeho četnost zvedá. Během koronavirové krize údajně stoupl počet žádostí o rozšíření cyklonavigace do dalších regionů o 69 %. A Google naštěstí reaguje. Navigace pro cyklisty je teď v aplikaci Google Mapy dostupná v dalších regionech. rozšíření se má týkat hlavně velkých měst. Alespoň o tom informuje čínská verze serveru edunews.net.

Google zatím novinku nepotvrdil, ale v některých metropolích se údajně nové cyklotrasy objevily. Navigace vede uživatele po stezkách, cyklopruzích i klasických silnicích. Často má jezdec příležitost ušetřit hodně času nebo metrů. Navigace pro cyklisty je v nástroji Google Mapy už nějakou dobu funkční v několika zemích a regionech, spousta jich ale podporu nemá a na rozšíření stále čeká. Zatím mezi ně patří i ČR. Uvidíme, zda současná situace s ledy pohne. Bylo by zajímavé zjistit, jak by řešení od Googlu konkurovalo skvělým cyklotrasám a navigaci od Mapy.cz. Kromě zmíněného prý Google Mapy zobrazují i cyklo půjčovny na trase, kterou se chcete vydat.

Chybí vám v Google Mapách cyklonavigace?

