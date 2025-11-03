Unikly fotky nových ikon Google Map a Fotek. Líbí se vám víc než ty staré? Hlavní stránka Zprávičky Google pokračuje v přepracování ikon aplikací na gradientní design symbolizující éru AI Nové ikony pro Google Mapy a Fotky unikly – jsou modernější, ale možná i kontroverzní Není jasné, kdy se změna objeví u uživatelů, ale AI funkce už jsou ve hře Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.11.2025 12:13 Žádné komentáře 0 Google opouští klasické čtyři barvy ve prospěch gradientů. Po ikoně vyhledávání a Gemini přichází řada na Google Mapy a Fotky. Unikly snímky nových ikon, které mají symbolizovat příchod umělé inteligence do těchto aplikací. Gradient jako symbol AI éry Nové ikony Map a Fotek unikly Kdy se změna objeví u uživatelů? Gradient jako symbol AI éry Google letos v květnu představil novou ikonu aplikace Vyhledávání, která se zbavila klasických čtyř plných barev ve prospěch gradientu. O měsíc později se stejný osud dotkl ikony Gemini. V září pak Google konečně vysvětlil, co za tím stojí: „I když zůstáváme věrní ikonickým čtyřem barvám Googlu, jasnější odstíny a gradientní design symbolizují vlnu inovací poháněných AI a kreativní energii napříč našimi produkty a technologiemi.“ Gradientní G se navíc rozšířilo za hranice vyhledávání a nyní reprezentuje celý Google – značku i společnost. Firma slíbila, že bude pokračovat v aktualizaci dalších produktů v následujících měsících. A teď víme, které aplikace jsou na řadě. Nové ikony Map a Fotek unikly Redakci 9to5Google se dostaly do rukou snímky nových ikon Google Map a Google Fotek. Obě prošly výraznou modernizací, i když zachovávají základní tvar. Google Map si sice ponechává ikonický špendlík, ale jeho tvar je výrazně modernější a tenčí. Vnitřní kruh je větší a Google se zbavil diagonálních přepážek, které dříve obsahovaly dva odstíny modré. Změna odráží integraci Gemini do výpisů míst v mapách. Google Fotky si zachovávají stejný základní tvar – barevnou větrnici – ale gradient nyní vyzařuje zevnitř ven. Když si ikonu zvětšíte, vnitřní část vypadá téměř průhledně. Jako malá ikona na ploše by to ale mělo fungovat dobře. Fotky nabízejí AI funkce jako Remix, generování videí z fotek (Veo), konverzační úpravy nebo Ask Photos poháněné Gemini. Brzy přibude i funkce Nano Banana. Kdy se změna objeví u uživatelů? Není jasné, kdy přesně Google nové ikony nasadí. Vzhledem k tomu, že AI funkce už ve hrách jsou, může k tomu dojít kdykoliv. Google má tendenci tyto změny zavádět postupně, takže se nemusíte divit, pokud se vám nová ikona objeví o pár dní později než kamarádovi. Gradienty jsou v grafickém designu kontroverzní téma. Někteří uživatelé ocení modernější vzhled, jiní budou litovat ztráty čitelnosti a jednoduchosti starých ikon. Google si ale zřejmě myslí, že vizuální změna pomůže lidem uvědomit si, že produkty dostávají nové AI schopnosti. Jestli je to ale dobrý důvod k redesignu, to už každý posoudí sám. Co říkáte na nové ikony Google aplikací? Zdroj: 9to5google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Fotky Google Google Ikony Mapy Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024