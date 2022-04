Mapy Google zavádí skvělé funkce nejen pro spořivé řidiče

Společnost Google na svém oficiálním blogu představila několik novinek pro aplikaci Mapy. Jeden z absolutně nejpopulárnějších mobilních nástrojů zavádí například lepší přehled o zpoplatněných silnicích při plánování tras nebo nové prvky pro lepší orientaci v mapě při automobilové navigaci. K tomu se “jablíčkáři” dočkají lepší integrace do Apple zařízení.

Mapy Google a přesná cena mýtného

Zejména spořiví šoféři ocení, že Google Maps už budou do budoucna umět nejen navádět či nenavádět přes silnice s mýtným, ale jeho konkrétní výši zvládnou i zobrazit. Data budou pocházet přímo od patřičných úřadů, takže by na ně mělo být spoleh. Novinka se zatím testuje u cca dvou tisícovek mýtných tras v USA, Indii, Japonsku a Indonésii, ale brzy by se měla funkce rozšiřovat na další regiony.

Nové prvky při navigaci

Pro lepší orientaci při navigování Google do svých Map přidává například viditelnější symboly semaforů, “STOPky” či znatelnější linie budov. V některých městech budou k dispozici i silniční ostrůvky či šířka ulic i s chodníky. Výčet regionů, do kterých má tato novinka dorazit, zatím Google neposkytl.

Kterou z těchto novinek více využijete?

Zdroj: Google