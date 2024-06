Nová funkce Google Map: Objevte bezbarierové podniky v Česku!

Nemusíte být nutně na vozíku, stačí, když jste maminka s kočárkem. Máte někam naplánovanou cestu a narazíte na schody. Někdy je to jen drobná komplikace, ale může to být i hodně velká nepříjemnost. Google Mapy nově začaly zobrazovat ikonu u podniků a míst, které jsou bezbariérové.

Pokud se u nějakého podniku tato ikona zobrazí, neměl by být problém se do něj dostat, i pokud máte ztíženou mobilitu. Ikona je zobrazuje na základě informací, které o sobě podnik sám poskytuje. Je tedy teoreticky možné, že informace nebude pravdivá, například v době stavebních úprava pod., ale dokonalou aktuálnost informací obecně zaručit nejde nikdy.

V každém případě se jedné o krok, který zjednoduší plánování. Buď si vyberete jiný podnik, je-li to možné nebo si aspoň zajistíte asistenci. Informace o novince se původně objevila na síti X, informoval o ní uživatel @Anuj_Thaker03.

Google Maps has recently added a new Wheelchair Accessible Entrance logo to its profiles. This means you no longer need to check the About section for accessibility information.

cc- @rustybrick @JoyanneHawkins @DarrenShaw_

For reference screenshot- pic.twitter.com/iIYAPgWVcm

— Anuj thaker (@Anuj_Thaker03) May 29, 2024