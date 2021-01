Toto je paráda. Mapy.cz zavádějí zimní trasy pro skialpy či sněžnice

Spousta českých uživatelů se po právu shoduje na tom, že mapová služba od Seznamu nemá konkurenci minimálně pro tuzemské pěší a cyklistické navigování a vyhledávání tras. My rozhodně nich nenamítáme a přinášíme novinku, která to jen potvrzuje. Mapy.cz zavádějí do svých podkladů zimní trasy. Co to znamená? Že se na webu či v aplikaci jednoduše dozvíte, kde je vhodné vyrazit na skialpech, sněžnicích či jen tak pěšky.

Vývojáři oznámili tuto novinku během pátku na Facebooku a je již plně funkční. V mapových podkladech se zobrazují tři nové typy tras, které tyto tři možnosti cestování vyznačují. Jelikož jde o úplnou novinku, hustota takto vyznačených cest nyní pochopitelně není velká. V zahraničí jich je hodně například v Alpách, ale najdete je i u nás. Třeba v blízkosti Sněžky či Harrachova. Fialové tečky vábí milovníky sněžnic, fialová přerušovaná čára značí pěší trasy a žlutá přerušovaná čára upozorňuje na vhodnou cestu pro skialpy.

Kde všude jste v Mapy.cz nové zimní trasy našli?

