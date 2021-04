Mapy.cz nově ukazují i jednotlivé železniční tratě. Jak je zobrazit?

Patříte mezi fanoušky vlaků? Nebo mezi jejich pravidelné pasažéry? V tom případě by vás mohla potěšit novinka, že česká služba Mapy.cz na webu i v mobilní aplikaci umí zobrazovat železniční tratě. A to na celém území ČR. Stačí do vyhledávání například jednoduše napsat „železniční tratě“. Konkrétní trať můžete ale vyhledat i podle jejího čísla z jízdního řádu. Na výsledek se můžete podívat v přiložených obrázcích. A nebo funkci rovnou zkusit sami. Je to opravdu velmi snadné.

Po kliknutí na “špendlík” vybrané tratě se zobrazí její detail. V něm se nachází jak zvýraznění celé trasy v náhledu mapy, tak i další doplňující informace. U většiny tratí je k dispozici také slovní popis, u některých dokonce fotografie. Novinku můžete už teď vyzkoušet jako v desktopové verzi českých Map, tak i v mobilní aplikaci. Na obou místech už Mapy.cz železniční tratě ukazují. Za poslední měsíce jde již o několikáté zanesení zajímavých geografických lokalit do této služby.

Jak často hledáte v mobilu informace o vlacích?

Zdroj: Seznam