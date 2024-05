Mapy.cz umožňují nahrávat fotografie míst

Dále je možné nahrát fotografii s recenzí

Pokud Mapy.cz nenajdou žádnou fotku, umí si nyní vypomoct

Mapy.cz ohlásily zajímavou novinku, a to spolupráci s Wikimedia. Díky tomu už se nestane, že byste se chtěli podívat, jak to na nějakém místě vypadá, ale protože by Mapy.cz neměly pro dané místo uložené fotografie, zůstali byste bez informací.

Mapy.cz práci s fotografiemi neustále vylepšují, nedávno například sloučily fotografie z galerie s fotografiemi z recenzí, aby návštěvníci dostali realističtější obraz o tom, jak dané místo ve skutečnosti vypadá. Nyní podnikly další krok, který pomůže s vytvořením představy, jak to na daném místě vypadá. Pokud se pokusíte zobrazit informace u místa, kde Mapám.cz chybí podklady, použije fotografii z Wikimedie.

Udělat si představu, jak to na místě vypadá, jde bez fotek či videa těžko. 🤔 Aby na Mapách neměla některá místa prázdnou galerii, rozhodli jsme se využít databáze Wikimedia, ze které vám ukážeme fotky i v těch nejodlehlejších koutech světa. 💚 pic.twitter.com/mIZoK8tyRM — Mapy.cz (@mapy_cz) May 16, 2024

Podle všeho se Mapy.cz snaží zobrazit fotografie opravdu všude, nejedná se pouze o Českou Republiku. Nakolik budou fotky z Wikimedie prospěšné, se teprve uvidí. Přece jenom komunita kolem českých map je unikátní.

Považujete začlenění fotek z Wikimedie za dobrý nápad?

Zdroj: X