Super funkce: Mapy.cz mají strukturované informace o místech

Česká mapová a navigační aplikace Mapy.cz i její webová verze přicházejí se zajímavou novinkou. Vybraná významná místa v čele s městy, kulturními památkami či pohořími mají nyní ve svém popisu bohatá strukturovaná data, která jsou navíc tematicky individuálně přizpůsobena. Uživatelé tak mají možnost po vyhledání konkrétní lokality či objektu zjistit velmi jednoduše a přehledně nejdůležitější míry, statistiky, časová data nebo související osobnosti.

Seznam.cz, a.s.

Mapy.cz navigation & off maps

“Co má společného hloubka Brněnské přehrady a roční návštěvnost americké Sochy Svobody? Oba údaje teď nově najdete přímo na Mapách. Do detailu výsledků vyhledávání přidáváme podrobné informace šité na míru různým typům objektů. Strukturovaně a přehledně, jak to máte rádi,” uvádí autoři na sociálních sítích.

Co má společného hloubka Brněnské přehrady a roční návštěvnost americké Sochy Svobody? Oba údaje teď nově najdete přímo na Mapách. Do detailu výsledků vyhledávání přidáváme podrobné informace šité na míru různým typům objektů. Strukturovaně a přehledně, jak to máte rádi.

— Mapy.cz (@mapy_cz) December 28, 2022