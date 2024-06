10 důvodů, proč pro pěší navigaci používat Mapy.cz

Česká aplikace Mapy.cz nabízí řadu výhod nejen řidičům, ale i cyklistům a chodcům

Přinášíme 10 důvodů, proč pro pěší navigaci používat právě Mapy.cz

Za nás Mapy.cz v tomto segmentu překonávají veškerou konkurenci

V Obchodě Google Play najdete nespočet aplikací poskytujících navigaci pro jízdu autem. Pokud se však raději pohybujete po vlastních nohách, bude výběr navigačních aplikací výrazně omezenější. V tomto článku vám představíme důvody, proč pro pěší navigaci používat Mapy.cz od Seznamu.

Detailní mapové podklady

Prvním, a dost možná nejzásadnějším důvodem, proč pro pěší navigaci používat Mapy.cz, jsou detailní mapové podklady. Data pro Česko pochází z kartografické redakce Mapy.cz a pro zbytek světa jsou využívány podklady z OpenStreetMap. Mapy jsou dostatečně podrobné – často v nich najdete i malé lesní či polní cesty.

V případě Česka je jednou z největších výhod schopnost navigace po turistických trasách, cyklotrasách a cyklostezkách. Díky tomu se většinou nebudete muset zbytečně pohybovat v hustém silničním provozu. Mapy.cz vás mohou navigovat k místům, která nejsou snadno dosažitelná po silnici, jako jsou parky, lesy nebo historická místa.

Turistická trasa pro pěší navigaci

Mapy.cz také poskytují informace o veřejné dopravě včetně jízdních řádů a tras, což je užitečné pro kombinované cesty pěšky a hromadnou dopravou. Nesporným kladem je také grafické provedení map, které do značné míry odpovídá klasickým papírovým mapám.

Naplánování trasy veřejnou dopravou

Aktualizace, offline mapy a výškový profil

K čemu by byly vizuálně povedené a podrobné mapy, kdyby v nich byly zastaralé informace? Druhou zásadní výhodou aplikace Mapy.cz je častá aktualizace mapových podkladů. Ta, dle oficiální nápovědy, probíhá v případě Česka obvykle jednou týdně a pro zbytek světa jednou měsíčně. Díky tomu budete mít k dispozici vždy nejnovější dostupné informace. Pokud narazíte na chybu v mapách, můžete ji nahlásit a podílet se tak na jejích udržování.

Mapy.cz mají aktuálnější podklady než papírové mapy

Třetím důvodem, proč pro pěší navigaci používat Mapy.cz, je možnost stáhnout si mapové podklady do mobilního telefonu a následně je používat offline. Budete je pak mít dostupné i na místech, kde je k dispozici velmi špatné nebo dokonce žádné internetové připojení. Stahovat lze konkrétní oblasti (v Česku na úrovni krajů), díky čemuž si můžete uložit jen ty mapy, které budete potřebovat. Aplikace automaticky přepne do offline režimu v okamžiku, kdy není dostupné internetové připojení.

Čtvrtým důvodem je možnost zobrazení výškového profilu trasy. To je užitečná funkce pro pěší turisty, cyklisty a další outdoorové nadšence, kteří chtějí vědět, jak bude naplánovaná trasa náročná. Výškový profil je generován na základě podrobných topografických dat, která jsou součástí mapových podkladů. Zobrazuje nejen maximální a minimální nadmořskou výšku, ale také celkové převýšení a průměrný sklon.

Pro pěší navigaci je užitečné zobrazení výškového profilu trasy

Proč pro pěší navigaci používat Mapy.cz?

Určitě to znáte: v okamžiku, kdy vyrážíte na výlet, svítí na blankytně modré obloze sluníčko. Po dvou hodinách chůze ale výlet překazí vydaný liják. To s Mapami.cz nehrozí! Nabízejí totiž funkci Počasí na trase, která dokáže zobrazit informace o meteorologických podmínkách v jednotlivých úsecích naplánované cesty. Bere přitom v úvahu rychlost chůze, takže umí zohlednit, kdy budete v jaké oblasti.

Další – v pořadí už šestou – výhodou, jsou široké možnosti, jak zjistit, co vás na naplánované trase čeká. K dispozici jsou letecké mapy, na většině civilizovaných míst se můžete podívat pohledem z ulice (u Seznamu se to jmenuje Panorama) nebo si prohlédnout fotografie pořízené ostatními uživateli. Díky tomu dokážete například zjistit, zda stojí za to odbočit z trasy ke zřícenině hradu.

Mapy.cz poskytují podrobné informace o podnicích, které označují štítky. Ty usnadňují výběr a plánování zastávek během pěších výletů. Tato funkce poskytuje rychlý přehled o vybavení a službách, které jednotlivé podniky nabízejí. Například u restaurací nebo kaváren můžete zjistit, zda je možné platit kartou, jestli mají dětský koutek, zahrádku, bezplatnou Wi-Fi, bezbariérový přístup nebo další specifické vybavení​. Aplikace umožňuje snadné vyhledávání turistických zajímavostí, restaurací, muzeí a dalších bodů zájmu v okolí i podél naplánované trasy.

Stopař, export a webová aplikace

Pokud se rádi kocháte svými sportovními výkony v oblasti pěší turistiky, pak vám určitě přijde vhod funkce Stopař. Využívá GPS v telefonu a dokáže přesně zaznamenat polohu, absolvovanou vzdálenost, rychlost, čas i výškový profil trasy. Díky tomu budete mít detailní přehled o svých pohybových aktivitách a můžete si zpětně prohlédnout, kudy přesně jste šli​.

Jako devátou výhodu přihazujeme možnost sdílení a exportu tras, což výrazně usnadňuje plánování a organizaci výletů. Naplánované trasy lze snadno sdílet s přáteli a rodinou prostřednictvím různých komunikačních platforem. Flexibilitu používání aplikace pak rozšiřuje možnost exportu tras do formátů GPX a KML. Díky tomu si můžete uchovávat si záznamy o proběhlých výletech, které mohou sloužit jako cenné vzpomínky nebo podklady pro budoucí plánování​.

Desátou výhodou používání Mapy.cz je propojení mezi mobilní a desktopovou (resp. webovou) aplikací. Umožňuje uživatelům pohodlně plánovat své výlety na počítači s klávesnicí a myší, kde mohou detailně studovat mapy a vytvářet trasy. Poté stačí otevřít mobilní aplikaci, kde je připravena naplánovaná trasa, kterou lze aktivně použít pro navigaci během výletu. Tato synchronizace mezi zařízeními zvyšuje pohodlí a efektivitu při plánování a realizaci cest.

Určitě bychom dokázali najít ještě celou řadu důvodů a výhod, proč pro pěší navigaci používat Mapy.cz. Od jejich precizních map až po možnost offline navigace či propojení mezi mobilními a desktopovými aplikacemi, nabízejí Mapy.cz komplexní řešení pro každého, kdo se vydává na pěší výlet či do neznámých uliček měst. Jejich aktuálnost a uživatelská přívětivost dělají z této aplikace neocenitelného společníka pro každého, kdo ocení bezproblémovou a efektivní navigaci a plánování tras.

Máte nějaké další důvody, proč pro pěší navigaci používat Mapy.cz?