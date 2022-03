České Mapy.cz se neustále rozvíjí. Nedávno jsme vás informovali o tom, že vás aplikace nově upozorní na to, abyste ohodnotili nějaké místo. Koncem roku pak dorazila možnost vyhledat si nejlevnější benzín (nebo CNG, LPG a další pohonné hmoty) a nyní se chlubí první částí nových panoramatických dat.

Mapy.cz nabízí nové panoramatické snímky

Ta byla pořízena v roce 2021 a pokrývá silniční sítě západní třetiny České republiky a 21 největších měst v rámci celého Česka. Jde o téměř 14 tisíc kilometrů a 2,8 milionu nových panoramatických snímků. Kvalita šla přitom znatelně nahoru. Rozlišení se zvýšilo celkem na 14 400 x 7 200 pixelů a snímky pořizuje a následně zpracovává holandská firma Cyclomedia.

“Těší nás, že jsme se zdárně popasovali i se zpožděním způsobeným koronavirovou pandemií. Kromě toho, že se začalo snímkovat později a snímkovací sezóna tak byla zkrácená, řešili jsme společně s dodavatelem i další technické výzvy, jako je například anonymizace dat. Cyclomedia se totiž musela za běhu naučit automaticky identifikovat lidské obličeje zpola zakryté rouškou či obličejovou maskou,” sdělil produktový manažer služby Mapy.cz, Jan Kunz.

Do Česka by měla Cyclomedia zamířit opět na začátku dubna, přičemž v terénu by mělo jezdit přibližně deset aut najednou. Pokud se chcete mrknout na video zobrazující nové snímky, mrkněte na oficiální blog firmy Seznam.

Jak se vám nové snímky líbí?

Zdroj: blog.seznam.cz