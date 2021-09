Mapy.cz nově ukazují lesní bary. Lidé nejsou úplně nadšení

Webová stránka i mobilní aplikace Mapy.cz začala svým uživatelům ukazovat tzv. lesní bary. Tedy samoobslužná místa v přírodě, která v hůře dostupných lokacích poskytují jídlo a pití turistům. Od návštěvníků se přitom očekává dobrá vůle a zodpovědné zaplacení bez další kontroly. Systém poměrně dobře funguje v situaci, kdy na bar narazí turisté náhodou a mimo jiné i v důsledku překvapení pravidla respektují. Existují ale pochopitelně i případy zneužití důvěry či poničení. Proto novinka, která k těmto místům přímo navádí, budí rozporuplné dojmy.

Lesní bary si můžete v aplikaci či na webu Mapy.cz zobrazit jednoduchým zadáním pojmu “lesní bar” do vyhledávacího řádku. Okamžitě se vám v tuto chvíli objeví cca dvacet lokalit, kde se tento projekt založený na důvěře provozuje. Autoři českých Map současně vyzývají, že chybějící bary mohou uživatelé nahlásit a pomoci je přidat. Těžko nyní říct, kolika zodpovědným lidem by to pomohlo a kolik problémů to naopak může způsobit. To se časem ukáže.

Co si myslíte o lesních barech a jejich umístění do Map?