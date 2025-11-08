Mapy.com vylepšily funkci pro plánování výletu. Koho potěší nejvíc? Hlavní stránka Zprávičky Mapy.com vylepšují funkci Výlet po okolí, která vám rychle naplánuje okruh Nově obsahuje specifické režimy pro běh, sportovní kočárek, gravel a sportovní koloběžku Pokročilé módy jsou k dispozici pouze v rámci předplatného s cenou 249 Kč ročně Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Populární služba Mapy.com přináší svým předplatitelům další šikovné vylepšení, které se tentokrát týká funkce pro plánování výletů. Nástroj Výlet po okolí, jenž dovede sám naplánovat pěší, cyklistický nebo běžkařský okruh se startem a cílem v bodě, kde se aktuálně nacházíte, nyní zvládne přizpůsobit trasu i dalším sportovním aktivitám. Plánování tras pro různé sportovní aktivity Osobně jsem si funkci Výlet po okolí velmi oblíbil jako cyklista – když jsem se vrátil odpoledne domů, venku bylo pěkně a chtěl jsem se jet na dvě tři hodinky projet, měl jsem během chvilky vymyšlenou trasu v mnou preferované délce. Podobně mohl tento nástroj usnadnit plánování procházky nebo výletu na běžkách. Nově umí Mapy.com naplánovat trasu také pro běžce nebo rodiče se sportovním kočárkem a cyklisté si od poslední aktualizace mohou nechat vytvořit okruh specificky určený pro gravel. Zpozornět by měli i majitelé sportovních koloběžek, jelikož i na ně teď může brát funkce Výlet po okolí ohled. Plánování výletů v Mapy.com Premium dostalo vylepšení.Funkce Výlety po okolí nově nabízí pokročilé režimy z plánovače tras:Pro pěší → běh, sportovní kočárek.Pro cyklisty → gravel, sportovní koloběžka.Vyzkoušejte novinku už při příštím výletu. 🚴https://t.co/yDRLVhpIcm pic.twitter.com/X1nFGkuG2l— Mapy.com (@mapy_comcz) November 6, 2025 Nevýhoda? Pokročilé režimy vyžadují předplatné Jedinou očividnou nevýhodou se zatím zdá být nutnost mít Mapy.com předplacené. Služba v současné době nabízí jen jeden balíček s cenou 249 Kč na rok, na bezplatné vyzkoušení vám přitom poskytne 7 dní. Uživatelé si Mapy.com předplácí primárně kvůli rozšířenému přístupu k offline mapám nebo možnosti využívat aplikaci na chytrých hodinkách Apple Watch nebo modelech s Wear OS. K dispozici jsou ale i další benefity, jako je třeba funkce HorizontAR pro rozpoznávání vrcholů hor a kopců v režimu rozšíření reality. Předplácíte si Mapy.com? Zdroj: Mapy.com/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android aplikace Aplikace Mapy.com seznam Mohlo by vás zajímat Sláva! Samsung vylepší oblíbenou aplikaci Good Lock a umístí ji na Google Play Adam Kurfürst 3.1. Skrytá funkce Androidu, o které možná nevíte. Ušetří vám gigabajty místa! (návod) Libor Foltýnek 11.12.2024 Chystá se velká proměna poznámek Google Keep? V Androidu 16 mohou hrát mnohem větší roli Adam Kurfürst 21.12.2024 Máte chytré osvětlení IKEA? Tuhle novou funkci určitě oceníte Adam Kurfürst 15.12.2024 Na Obchod Play přišla skvělá aplikace, která vám nahlas přečte knihu i PDF. Ovládá i češtinu Adam Kurfürst 24.8.2024 Váš Android (zřejmě) dostal extra šikovný widget. Přijde vhod, máte-li chytrou domácnost Adam Kurfürst 17.10.2024