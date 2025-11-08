TOPlist

Mapy.com vylepšily funkci pro plánování výletu. Koho potěší nejvíc?

  • Mapy.com vylepšují funkci Výlet po okolí, která vám rychle naplánuje okruh
  • Nově obsahuje specifické režimy pro běh, sportovní kočárek, gravel a sportovní koloběžku
  • Pokročilé módy jsou k dispozici pouze v rámci předplatného s cenou 249 Kč ročně

8.11.2025 12:00
mapy.com nasvicene logo na mape s okruhem

Populární služba Mapy.com přináší svým předplatitelům další šikovné vylepšení, které se tentokrát týká funkce pro plánování výletů. Nástroj Výlet po okolí, jenž dovede sám naplánovat pěší, cyklistický nebo běžkařský okruh se startem a cílem v bodě, kde se aktuálně nacházíte, nyní zvládne přizpůsobit trasu i dalším sportovním aktivitám.

Plánování tras pro různé sportovní aktivity

Osobně jsem si funkci Výlet po okolí velmi oblíbil jako cyklista – když jsem se vrátil odpoledne domů, venku bylo pěkně a chtěl jsem se jet na dvě tři hodinky projet, měl jsem během chvilky vymyšlenou trasu v mnou preferované délce. Podobně mohl tento nástroj usnadnit plánování procházky nebo výletu na běžkách.

Nově umí Mapy.com naplánovat trasu také pro běžce nebo rodiče se sportovním kočárkem a cyklisté si od poslední aktualizace mohou nechat vytvořit okruh specificky určený pro gravel. Zpozornět by měli i majitelé sportovních koloběžek, jelikož i na ně teď může brát funkce Výlet po okolí ohled.

Nevýhoda? Pokročilé režimy vyžadují předplatné

Jedinou očividnou nevýhodou se zatím zdá být nutnost mít Mapy.com předplacené. Služba v současné době nabízí jen jeden balíček s cenou 249 Kč na rok, na bezplatné vyzkoušení vám přitom poskytne 7 dní.

Uživatelé si Mapy.com předplácí primárně kvůli rozšířenému přístupu k offline mapám nebo možnosti využívat aplikaci na chytrých hodinkách Apple Watch nebo modelech s Wear OS. K dispozici jsou ale i další benefity, jako je třeba funkce HorizontAR pro rozpoznávání vrcholů hor a kopců v režimu rozšíření reality.

Předplácíte si Mapy.com?

Zdroj: Mapy.com/X

