Mapy.com dostaly skvělou funkci pro turisty. Vyzkoušeli jsme ji přímo v Alpách

Populární mapová služba Mapy.com (dříve Mapy.cz) před několika dny obdržela funkci HorizontAR. K dispozici je v rámci prémiového tarifu s cenou 249 Kč a potěší zejména turisty, kterým umožňuje namířit telefon na vrcholy ve výhledu a dozvědět se jejich název a nadmořskou výšku v režimu rozšířené reality. Novinku jsme vyzkoušeli přímo v rakouských Alpách.

AR už svou chviku slávy zažilo, přesto má HorizontAR šanci

Boom rozšířené reality (AR) uvnitř mobilních aplikací a her je sice už několik let za námi, ale HorizonAR rozhodně nepředstavuje funkci, která by byla odsouzena k úpadku do zapomnění už od samého začátku. Ba naopak, ze strany uživatelů šlo o poměrně žádanou vychytávku. Nadšení z ní byli i příbuzní, s kterými vyrážíme na túry do hor každé léto. Až tedy příště povedeme hádku o tom, zda jsme vrchol, na který se aktuálně díváme, už navštívili v minulých letech, Mapy.com rychle odhalí, kdo měl pravdu.

Jak HorizontAR funguje?

K využití funkce HorizontAR potřebujete v podstatě čtyři věci. Kromě úspěšně detekované polohy a předplatného jde o připojení k internetu, bez něhož bohužel identifikace fungovat nebude, a v neposlední řadě je nutné udělit aplikaci přístup k fotoaparátu telefonu.

Jakmile tak učiníte, stačí jen namířit smartphone na horizont a chvíli počkat. Mapy.com po chvilce samy rozpoznají vrcholy na obzoru a v malých pilulkách vám zobrazí jejich názvy i nadmořskou výšku v metrech.

Na první dobrou může být trochu nejasná kalibrace. Vrcholy se vám po spuštění HorizontAR v rámci rozšířené reality správně srovnají samy, ale při následných pohybech zařízením je nutné pohybovat s bílými obrysy hor a kopců tak, aby seděly na obrazu vrcholů z fotoaparátu. Stačí jej jednoduše přetáhnout prstem na správné místo (popřípadě lze kalibrovat přibližováním a rotováním dvěma prsty). K úplnému obnovení kalibrace slouží tlačítko se šipkou v rohu obrazovky.

Příklad špatné kalibrace Příklad víceméně přesné kalibrace

HorizontAR neboli PeakFinder Lite

Novinka HorizontAR je velmi pravděpodobně inspirovaná aplikací PeakFinder, kterou si lze v obchodě Google Play pořídit za 129,99 Kč. Ta už je na scéně mnoho let a za dobu své existence nasbírala přes půl milionu stažení na zařízeních s Androidem a skvělé hodnocení 4,7/5 na základě více než 13 tisíců recenzí.

PeakFinder má oproti HorizontAR v Mapách.com tu výhodu, že funguje po celém světě i offline. Identifikace vám tak bude fungovat i v místech bez signálu. Paleta funkcí je ale celkově bohatší –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ podle oficiálního popisu například nabízí možnost označení oblíbených vrcholů, zobrazuje sluneční a lunární dráhu s vzestupem a nastavenými časy a disponuje vychytávkou pro létání od vrcholu k vrcholu.

Za HorizontAR můžeme být vděční

Je problém, že HorizontAR ve službě Mapy.com působí jako odlehčená verze PeakFinderu s minimem funkcí? Vůbec ne.

Pro turisty, kteří mapovou aplikaci od českého Seznamu používají s oblibou, jde o šikovnou vychytávku, o níž se může uživatelům konkurenčních Map Google nebo Apple Map jenom zdát. HorizontAR navíc plní to, co se od něj očekává, na výbornou, a pokud by někdo přece jen chtěl trochu pokročilejší nástroj pro identifikaci vrcholů, drobná investice do PeakFinderu jeho bankovní účet nezruinuje.

Vývojáři Map.com ode mě rozhodně dostávají palec nahoru a doufám, že funkcí pro turisty a outdoorové sportovce obecně bude jen přibývat. Je jenom škoda, že podobné novinky nejsou k dispozici pro všechny uživatele a namísto toho jsou automaticky uzavírány pod pokličku předplatného Premium.

Jak se funkce HorizontAR líbí vám?