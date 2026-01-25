TOPlist

Mapy.com mají tuhle placenou funkci, teď ji ale můžete vyzkoušet zdarma!

  • Funkce HorizontAR v Mapy.com rozpoznává vrcholy hor v rozšířené realitě
  • Normálně je součástí předplatného Premium za 249 Kč ročně, nyní ji lze vyzkoušet 5× zdarma
  • Stačí být přihlášený – funguje i v zimě pod sněhovou pokrývkou

Jakub Kárník
25.1.2026 20:00
mapy.com

Kolega Adam testoval loni v létě funkci HorizontAR přímo v rakouských Alpách a byl nadšený. Princip je jednoduchý – namíříte telefon na horizont a aplikace Mapy.com vám v rozšířené realitě ukáže názvy a nadmořskou výšku vrcholů. Konec hádek na túrách o tom, jestli ten kopec napravo je Sněžka, nebo něco úplně jiného.

5 pokusů zdarma pro přihlášené

HorizontAR byl od začátku součástí předplatného Mapy.com Premium, které vyjde na 249 Kč ročně. Pro běžné uživatele tak funkce zůstávala zamčená. To se teď částečně mění – Mapy.com umožňují přihlášeným uživatelům vyzkoušet identifikaci vrcholů až 5× zdarma. Žádné Premium, žádné placení, stačí se přihlásit ke svému účtu.

Je to fér způsob, jak si funkci osahat před případným předplatným. Pět pokusů vám dá solidní představu o tom, jestli je to pro vás užitečné, či nikoliv.

Funguje i pod sněhem

Pokud vás trápí, jestli HorizontAR zvládne rozpoznat hory i teď v zimě, když jsou zasypané sněhem – podle Seznamu ano. Algoritmus si poradí i s vrcholy pod sněhovou čepicí, takže funkci můžete využít celoročně. Za zmínku stojí, že HorizontAR potřebuje připojení k internetu – offline identifikace bohužel nefunguje.

Co říkáte na funkci HorizontAR?

Zdroj: Mapy.com

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

