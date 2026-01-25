Mapy.com mají tuhle placenou funkci, teď ji ale můžete vyzkoušet zdarma! Hlavní stránka Zprávičky Funkce HorizontAR v Mapy.com rozpoznává vrcholy hor v rozšířené realitě Normálně je součástí předplatného Premium za 249 Kč ročně, nyní ji lze vyzkoušet 5× zdarma Stačí být přihlášený – funguje i v zimě pod sněhovou pokrývkou Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Kolega Adam testoval loni v létě funkci HorizontAR přímo v rakouských Alpách a byl nadšený. Princip je jednoduchý – namíříte telefon na horizont a aplikace Mapy.com vám v rozšířené realitě ukáže názvy a nadmořskou výšku vrcholů. Konec hádek na túrách o tom, jestli ten kopec napravo je Sněžka, nebo něco úplně jiného. 5 pokusů zdarma pro přihlášené HorizontAR byl od začátku součástí předplatného Mapy.com Premium, které vyjde na 249 Kč ročně. Pro běžné uživatele tak funkce zůstávala zamčená. To se teď částečně mění – Mapy.com umožňují přihlášeným uživatelům vyzkoušet identifikaci vrcholů až 5× zdarma. Žádné Premium, žádné placení, stačí se přihlásit ke svému účtu. Je to fér způsob, jak si funkci osahat před případným předplatným. Pět pokusů vám dá solidní představu o tom, jestli je to pro vás užitečné, či nikoliv. Funguje i pod sněhem Pokud vás trápí, jestli HorizontAR zvládne rozpoznat hory i teď v zimě, když jsou zasypané sněhem – podle Seznamu ano. Algoritmus si poradí i s vrcholy pod sněhovou čepicí, takže funkci můžete využít celoročně. Za zmínku stojí, že HorizontAR potřebuje připojení k internetu – offline identifikace bohužel nefunguje. Co říkáte na funkci HorizontAR? Zdroj: Mapy.com O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář mapy Mapy.com Mapy.cz Mohlo by vás zajímat Řidiči, zbystřete! Mapy.cz se teď umí vypořádat s nečekanou překážkou na trase Libor Foltýnek 23.6.2024 To je podívaná! Za toto budete Mapy.cz zbožňovat ještě víc Marek Houser 23.5.2024 Sláva! Mapy.cz zamíří na chytré hodinky, slibují i další skvělé novinky Adam Kurfürst 4.12.2024 Z dovolené už nebudete zklamaní! Mapy.cz nově ukazují pravdivé fotky Libor Foltýnek 19.4.2024 Řidiči, pozor! Mapy.cz obdržely žádané vylepšení navigace Adam Kurfürst 11.6.2024 Používáte Mapy Google jako navigaci? Nově můžete zapnout skvělou funkci Jakub Kárník 13.1.2024