Tak tuhle “bezpečnostní aktualizaci” rozhodně neinstalujte! Může vám vysosat bankovní účet

Bezpečnostní aktualizace jsou velmi důležitou součástí všech operačních systémů a to včetně Androidu. Nyní se však z této poněkud banální instalace může stát pro méně zkušeného uživatele noční můra. Jak je to možné?

Malware FluBot se nyní šíří přes SMS zprávy

Nová zpráva totiž uvádí, že se nyní malware FluBot začal šířit na telefony s Androidem a to přes obyčejné textové zprávy, které vás informují o doručení balíku nebo fotografie. Poté, co klepnete na odkaz, který se v této SMS zprávě ukrývá budete vyzvání k instalaci nové bezpečnostní aktualizace, která vás má ochránit přes malwarem FluBot. Jaká ironie, že? Hackeři se snaží svůj malware skrýt pod bezpečnostní aktualizaci, která vás má pod FluBotem, který si do telefonu natáhnete právě instalací této aktualizace chránit.

Většině lidí bude jasné, že aktualizace nechodí tímto způsobem a už vůbec po vás nechtějí, abyste povolili instalaci z neznámých zdrojů. Pokud vám tato SMS zpráva přišla a na odkaz jste kliknuli, nehrozí vám žádné nebezpečí, avšak firma Cert NZ doporučuje, abyste i v tomto případě změnili svá hesla a kontaktovali svou banku. Jestliže se vám nějakým způsobem povedlo malware nainstalovat, okamžitě svá hesla změňte (jako první od vašeho bankovnictví) a telefon obnovte do továrního nastavení.

