MageGee MK-Star61 zlevnila pod sedm stovek: roztomilá mechanická klávesnice, kterou si můžete vyladit podle sebe Hlavní stránka Zprávičky MageGee MK-STAR61 je drátová 60% mechanická klávesnice (61 kláves) s hot-swap spínači, RGB podsvícením, US rozložením a líbivým mátovo-bílo-růžovým provedením S kódem ALZADNY25 ji teď koupíte za 674 Kč místo původních 899 Kč – sleva 225 Kč Skvělý a levný vstup do světa mechanik a jejich vylepšování; z krabice ale počítejte s vysokými klávesami a hlučnějšími spínači Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Chcete hezkou levnou mechaniku, kterou si můžete postupně vyladit? MageGee MK-STAR61 teď s kódem ALZADNY25 stojí 674 Kč místo 899 Kč. Je to jeden z nejdostupnějších způsobů, jak začít s mechanickými klávesnicemi – a případně i s jejich úpravami. CHCI KLÁVESNICI ZA 674 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levnou, pěknou mechaniku do malého prostoru a baví vás představa postupných úprav (hot-swap).⚠️ Zvažte, že z krabice jsou klávesy vysoké a spínače hlučnější, chybí výklopné nožičky a klávesnice je jen drátová.💡 Za 674 Kč s kódem ALZADNY25 je to jedna z cenově nejdostupnějších cest k mechanické klávesnici. Roztomilá a stavěná na vylepšování První, co zaujme, je vzhled – kombinace mátové, bílé a růžové vypadá na stole skvěle a v balení jsou navíc extra růžové klávesy na výměnu postranních zelených. Klávesnice je překvapivě těžká a pevná s minimálním prohýbáním a gumovými ploškami, takže při psaní i hraní drží na místě. Hlavní devíza je ale hot-swap: spínače i klávesy lze měnit bez pájení, takže je to ideální vstup do úprav klávesnic. K tomu kompaktní 60% formát, RGB podsvícení a odnímatelný USB-C kabel. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY25 Z krabice ne dokonalá – a to je půlka zábavy Buďme féroví: hned po vybalení to není prémiový zážitek. Podle podrobné zahraniční recenze téhož modelu jsou tovární spínače hlučnější a klávesy poměrně vysoké (klasický vysoký profil), takže zápěstí máte zvednutá – na dlouhé psaní méně ergonomické, dokud si nepořídíte podložku nebo nižší klávesy. Čeští majitelé navíc zmiňují, že chybí výklopné nožičky a USB-C konektor míří rovně, ne do strany. Dobrá zpráva je, že právě díky hot-swapu se to snadno vyladí – už jen výměna kláves podle recenzenta výrazně zlepší pocit z psaní i zvuk. Pokud hledáte hezkou a levnou mechaniku, kterou si časem doladíte k obrazu svému, je to skvělá volba i dárek. Kdo chce dokonalý pocit hned z krabice bez kutění, ať sáhne po dražším hotovém modelu. CHCI UŠETŘIT 225 KČ Lákalo by vás vyladit si vlastní klávesnici, nebo chcete dokonalý pocit rovnou z krabice? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025