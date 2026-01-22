MacBook Pro s M5 čipem zlevnil na minimum! Má výborný výkon i pro AI, krásný displej a famózní zpracování Hlavní stránka Zprávičky MacBook Pro 14" s čipem M5 přináší až 70% nárůst grafického výkonu oproti M4 AI výkon vyletěl díky Neural Acceleratorům v každém GPU jádru Na Heurece ho seženete od 41 009 Kč místo původních 45 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Apple loni na podzim u MacBooku Pro nezměnil ani šroubek na šasi – stejný design, stejné porty, stejná váha. Jenže uvnitř se odehrála tichá revoluce. Čip M5 posouvá základní profesionální MacBook do úplně jiné ligy, hlavně v grafice a AI. Základní M5 má stejnou konfiguraci jako M4 – 10jádrové CPU, 10jádrové GPU, 16jádrový Neural Engine. Rozdíl je v detailech: třetí generace 3nm procesu a hlavně Neural Accelerator v každém GPU jádru. Výsledek? Grafický výkon narostl o 60–70 % a AI výkon se podle testů více než zdvojnásobil. Gaming na základním MacBooku Pro je také konečně reálný – Cyberpunk 2077 běží hratelně s MetalFX interpolací snímků. KOUPIT NA HEURECE Displej zůstává 14,2″ Liquid Retina XDR s rozlišením 3024 × 1964 px a 120Hz ProMotion. Baterie vydrží bez potíží celý den. Co se nezměnilo k lepšímu? Pořád zde máme jen Thunderbolt 4 (ne 5) a Wi-Fi 6E místo 7. A v balení nově chybí nabíjecí adaptér, ale zato MacBook mezigeneračně o pár tisícovek zlevnil. KOUPIT NA HEURECE MacBook Pro 14″ M5 startoval na 45 990 Kč, podle Heureky ho teď pořídíte od 41 009 Kč. Na poměry Applu jde o solidní poměr cena/výkon – hlavně pokud používáte M2 nebo starší model. Takže pokud chcete solidní pracovní notebook s vysokým výkonem, vkusným vzhledem, pěkným displejem, asi nejlepšími reproduktory své třídy a v neposlední řadě také pohodlným trackpadem, za současnou cenu je MacBook Pro s M5 slušná volba. Nutno dodat, že za pár týdnů mají přijít nové MacBooky Pro s čipy M5 Pro a M5 Max, avšak ty budou cenově úplně někde jinde. Lákají vás nové MacBooky, nebo zůstáváte věrní Windows? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Apple Macbook macbook pro slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025