MacBook Pro s M4 Pro je pořád bestie. V Česku ho teď koupíte se 48 GB RAM a 4TB SSD o 38 tisíc levněji Hlavní stránka Zprávičky MacBook Pro 14" s čipem M4 Pro, 48 GB RAM a 4TB SSD — profesionální notebook pro ty, kteří potřebují maximum Původně 113 990 Kč, s kódem ALZADNY25 za 75 893 Kč — ušetříte přes 38 tisíc korun M5 Pro je sice na trhu, ale stojí 101 990 Kč — a M4 Pro stále nabízí extrémní výkon Jakub Kárník Publikováno: 9.4.2026 22:00 Pořád je to hodně peněz. Ale pokud potřebujete MacBook se 48 GB unifikované paměti a 4TB SSD, levněji to v téhle konfiguraci nekoupíte. MacBook Pro 14″ M4 Pro je na Alze za 75 893 Kč po uplatnění kódu ALZADNY25 — oproti původním 113 990 Kč je to úspora přes 38 tisíc. Nástupce s čipem M5 Pro se prodává od 101 990 Kč, takže pokud nepotřebujete úplně nejnovější generaci, tohle je způsob, jak získat prémiovou konfiguraci za výrazně méně. Proč M4 Pro místo M5 Pro MacBook Pro nabízí famózní výbavu Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud se zabýváte střihem 4K/8K videa, velkými projekty v Logic Pro, 3D grafikou nebo vývojem — a potřebujete obrovskou paměť a úložiště.⚠️ Zvažte, že klávesnice je v US rozložení a M5 Pro přináší vyšší výkon — pokud ale nepracujete na absolutní hraně, rozdíl v praxi příliš nepoznáte.💡 Za 75 893 Kč dostanete 14jádrový M4 Pro, 20jádrovou GPU, 48 GB RAM, 4 TB SSD, Liquid Retina XDR displej a skvělou výdrž baterie. Proč M4 Pro místo M5 Pro Čip M4 Pro s 14jádrovým CPU a 20jádrovou GPU je stále extrémně výkonný procesor, který v benchmarcích i reálném použití snadno zvládá střih více proudů 4K videa, kompilaci kódu nebo práci s velkými 3D scénami. Rozdíl oproti M5 Pro se projeví hlavně při opravdu špičkové zátěži — a za ten rozdíl byste zaplatili přes 26 tisíc korun navíc. Většina profesionálů, kteří dnes pracují na M1 Pro nebo M2 Pro, pocítí při přechodu na M4 Pro obrovský skok ve výkonu. 48 GB jednotné paměti zvládne i ty nejnáročnější workflow — od rozsáhlých Logic Pro projektů přes práci s několika virtuálními stroji až po trénování lokálních AI modelů. 4 TB SSD znamená, že nebudete řešit externí disky pro pracovní projekty. A baterie s výdrží až 24 hodin (reálně spíš 13 – 15) vás provede celým pracovním dnem bez hledání zásuvky. MacBook Pro nabízí famózní výbavu Displej 14,2″ Liquid Retina XDR s jasem 1 600 nitů v HDR a obnovovací frekvencí 120 Hz patří k nejlepším panelům na trhu notebooků. Porty zahrnují 3× Thunderbolt 4, HDMI, SDXC slot, MagSafe a sluchátkový konektor s podporou vysokoimpedančních sluchátek. 12Mpx kamera s centrováním záběru, šestireproduktorová soustava s prostorovým zvukem a Touch ID doplňují profesionální výbavu. Hmotnost 1,6 kg je na notebook s tímto výkonem pozoruhodně nízká. Jediné, co je potřeba zmínit: tato konkrétní varianta má US rozložení klávesnice. Pokud potřebujete české, ověřte dostupnost ostatních konfigurací. Alza nabízí i výkupní bonus 2 500 Kč za starý MacBook. Přešli byste na M4 Pro se slevou, nebo byste raději investovali do nejnovějšího M5 Pro?