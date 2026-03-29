MacBook Pro o 23 tisíc levněji! Má šílený výkon, krásný displej a neuvěřitelnou výdrž

Jakub Kárník Publikováno: 29.3.2026 12:00

Apple předloni v listopadu uvedl MacBook Pro 16″ s M4 Max za 104 990 Kč. Dnes, po příchodu generace M5, která startuje opět nad stotisícovou hranicí, se loňský vlajkový model dostává na Heurece od 81 994 Kč. Skoro čtvrtina ceny dolů — a hardware zůstal naprosto stejný. M4 Max: stále špičkový čip Displej a výdrž, kterou konkurence těžko dohání Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte špičkový pracovní notebook s maximálním výkonem pro video, 3D nebo vývoj a nechcete platit prémiovou přirážku za nejnovější generaci.⚠️ Zvažte, jestli nepotřebujete více paměti — tato konfigurace nabízí 36 GB, vyšší varianty M4 Max jdou až na 128 GB.💡 Za 81 994 Kč dostanete čip M4 Max, 36 GB paměti, 1TB SSD, tři porty Thunderbolt 5 a výdrž až 24 hodin. M4 Max: stále špičkový čip Čip M4 Max s 14jádrovým CPU a 32jádrovým GPU není dva roky po uvedení žádný důchodce. Propustnost paměti 410 GB/s, hardwarová akcelerace ray tracingu druhé generace a 16jádrový Neural Engine pro AI úlohy — tohle je výbava, která bez problémů zvládne střih videa ve vysokém rozlišení, práci v náročných profesionálních aplikacích i moderní hry. MacBook Pro 16″ s M4 Max navíc podporuje až čtyři externí displeje najednou — včetně 8K přes HDMI. Displej a výdrž, kterou konkurence těžko dohání Liquid Retina XDR displej s úhlopříčkou 16,2″ nabízí rozlišení 3456 × 2234 px, špičkový jas 1 600 nitů pro HDR obsah a adaptivní ProMotion až 120 Hz. Kontrast 1 000 000 : 1 je číslo, které na displeji laptopů prakticky nemá konkurenci, vyjma OLED panelů. Baterie 100 Wh pak zajistí až 24 hodin výdrže — a 140W adaptér v balení doplní 50 % kapacity za půl hodiny. Za 81 994 Kč je to pořád jeden z nejlepších pracovních notebooků, které si dnes můžete koupit. Koupili byste si loňský MacBook se slevou, nebo byste raději připláceli za nejnovější generaci?