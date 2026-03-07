Všechno je trochu jinak! Extrémně levný MacBook překvapuje hrubým výkonem Hlavní stránka Zprávičky První benchmarky MacBooku Neo ukazují výkon srovnatelný s M1 MacBookem Air, jednojádrově se blíží dokonce M4 Čip A18 Pro z iPhonu 16 Pro v notebooku za 16 990 Kč překvapivě drží krok s počítačovými procesory Neo má jasný cíl: zabít trh s ojetými MacBooky a odříznout Chromebooky od studentů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.3.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Nejlevnější MacBook v historii Applu ještě nedorazil do obchodů a už o něm víme to podstatné. Na Geekbenchi se objevily první výsledky MacBooku Neo s čipem A18 Pro a vyplývá z nich zajímavý obrázek: telefonní procesor v těle notebooku se neztratil. Naopak – v některých disciplínách si vede lépe, než byste čekali od stroje za 16 990 Kč. Telefonní čip, který strčí MacBook Air M1 do kapsy A18 Pro v notebooku: stejný čip, jiné podmínky Přehled benchmarků: Neo v kontextu rodiny Apple Kde jsou limity a proč na nich záleží Skutečný protivník Neo není Air, ale bazarový MacBook Předobjednávky běží, prodej startuje 11. března Telefonní čip, který strčí MacBook Air M1 do kapsy Pojďme rovnou k číslům. MacBook Neo v testech Geekbench 6 dosáhl 3 461 bodů v jednojádrovém testu a 8 668 bodů ve vícejádrovém. Grafický benchmark Metal pak ukázal 31 286 bodů. Co to znamená v praxi? Jednojádrový výkon je téměř o 50 % vyšší než u šest let starého MacBooku Air s čipem M1, který naměřil 2 346 bodů. Vícejádrově jsou oba stroje prakticky na stejné úrovni – Neo má 8 668 bodů oproti 8 342 u M1 Airu. ZOBRAZIT MACBOOK NEO NA ALZE Zajímavější je ale pohled nahoru. V jednojádrovém testu se Neo dostal na dohled MacBooku Air s M4, který skóroval 3 696 bodů. Rozdíl pouhých 6 % je překvapivě malý, když uvážíte, že M4 Air stojí v Česku od 24 990 Kč. Vícejádrově a graficky už ale M4 Air utíká daleko: 14 730 bodů v multi-core a 54 630 v Metalu. A18 Pro v notebooku: stejný čip, jiné podmínky MacBook Neo pohání A18 Pro, který Apple nasadil do iPhonu 16 Pro a Pro Max v roce 2024. V notebooku má ale o jedno GPU jádro méně – pět místo šesti. To se projevuje v grafickém testu Metal, kde iPhone 16 Pro dosahuje 32 575 bodů oproti 31 286 u Neo. Procesorem se ale Neo iPhonu prakticky vyrovnává. Jednojádrově naměřil 3 461 bodů proti 3 445 u iPhonu 16 Pro, vícejádrově 8 668 vs. 8 624. Výkon je tedy téměř identický, což dává smysl – jde o totožnou architekturu se šestijádrovým CPU (2 výkonná + 4 úsporná jádra) a 16jádrovým Neural Engine. Přehled benchmarků: Neo v kontextu rodiny Apple Pro lepší orientaci uvádíme srovnání výsledků z Geekbench 6: MacBook Neo (A18 Pro): 3 461 single-core / 8 668 multi-core / 31 286 MetalMacBook Air M1: 2 346 / 8 342 / 33 148MacBook Air M4: 3 696 / 14 730 / 54 630iPad Air M3: 3 048 / 11 678 / 44 395iPad 11: 2 587 / 6 036 / 19 395iPhone 16 Pro: 3 445 / 8 624 / 32 575 Z tabulky jasně vyplývá, že Neo se pohybuje v pásmu mezi iPadem 11 a MacBookem Air M1 – s tím, že v jednojádrovém výkonu oba překonává. Prakticky to znamená, že na prohlížení webu, kancelářskou práci, streamování a základní úpravy fotek bude Neo plně dostačující. To jsou totiž úlohy, které závisí primárně na výkonu jednoho jádra. Kde jsou limity a proč na nich záleží Vícejádrový výkon a grafika jsou oblasti, kde se Neo drží na úrovni M1 nebo mírně pod ní. Pro běžného uživatele to problém nebude, ale jakmile budete chtít stříhat video, pracovat s většími projekty ve Photoshopu nebo renderovat 3D grafiku, narazíte. A to nejen kvůli procesoru – 8 GB RAM bez možnosti rozšíření je v roce 2026 docela tvrdý strop. U M4 Airu dostáváte minimálně 16 GB, a to je zásadní rozdíl při multitaskingu. K tomu se přidávají další kompromisy: nepodsvícená klávesnice, mechanický trackpad místo haptického Force Touch, chybějící MagSafe (nabíjení zabírá jeden ze dvou USB-C portů), displej bez barevného prostoru P3 a bez True Tone, Wi-Fi 6E místo 7, a hlavně – základní model za 16 990 Kč nemá ani Touch ID. To dostanete až u verze za 19 990 Kč s 512GB úložištěm. Skutečný protivník Neo není Air, ale bazarový MacBook Na sítích se okamžitě rozjela debata o tom, proč si vlastně Neo kupovat, když MacBook Air M1 stále funguje skvěle. A přesně v tom spočívá záměr. Neo necílí na zákazníky, kteří si mohou dovolit nový Air za 30 tisíc. Cílí na ty, kteří by jinak koupili pětiletý MacBook Air z bazaru za podobnou cenu – a právě tam Apple potřeboval alternativu. ZOBRAZIT MACBOOK NEO NA ALZE Za 16 990 Kč dostanete plnohodnotný macOS, podporu Apple Intelligence, celodenní výdrž baterie (Apple slibuje až 16 hodin přehrávání videa), hliníkové tělo vážící 1,23 kg a 13″ Liquid Retina displej s rozlišením 2 408 × 1 506 pixelů. Studenti navíc mohou využít školní slevu a pořídit Neo už od 14 290 Kč. Předobjednávky běží, prodej startuje 11. března MacBook Neo si můžete předobjednat už nyní, dodávky začnou 11. března 2026. Na českém trhu je k dispozici ve čtyřech barvách: stříbrná, ruměná (blush), indigo a citrusově žlutá. Právě barvy jsou vizitkou Neo – barevné provedení se propisuje i na klávesnici, což připomíná ikonické iBooky z přelomu tisíciletí. ZOBRAZIT MACBOOK NEO NA ALZE Benchmarky potvrzují to, co Apple naznačil: Neo není ořezaný notebook, ale cíleně navržený stroj pro konkrétní skupinu uživatelů. Kdo hledá svůj první Mac, pracuje převážně v prohlížeči a nepotřebuje renderovat videa, dostane za své peníze překvapivě schopné zařízení. Co říkáte na nový MacBook Neo? Zdroj: notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple Geekbench Macbook 