Bez diskuze nejlepší notebook za 25 tisíc! MacBook Air M4 zlevnil v ČR na minimum

MacBook Air M4 zlevnil v Česku na rekordních 25 250 Kč, původní cena byla 29 990 Kč
Studenti získají na Apple.cz notebook za 26 990 Kč plus AirPods 4 s ANC zdarma
Větší e-shopy jako Alza nabízejí MacBook za 25 990 Kč

Jakub Kárník
Publikováno: 29.8.2025 18:00

Kdo čekal na správný moment koupit MacBook Air s čipem M4, právě se dočkal. Podle serveru Heureka se základní model s 16 GB RAM a 256GB SSD dá sehnat už od 25 250 Kč. To je propad o téměř pět tisíc z původních 29 990 Kč. Větší e-shopy jako Alza drží cenu na 25 990 Kč, což je pořád skvělá nabídka.

Paradox: nejlepší akce je přímo u Applu

Situace má zajímavý zvrat. Pokud jste student nebo pedagog, nejlepší deal paradoxně nenajdete u e-shopů, ale přímo na Apple.cz. MacBook tam vyjde na 26 990 Kč, což je sice o tisícovku víc než jinde, ale pozor – k tomu dostanete zdarma AirPods 4 s aktivním potlačením hluku. Ty normálně stojí kolem okolo 4 – 5 tisíc korun. Chcete ještě lepší sluchátka? Za příplatek 1 790 Kč si můžete pořídit AirPods Pro 2, které běžně stojí okolo 6 000 Kč.

Výkon, který stačí na všechno

MacBook Air M4 používám osobně a můžu potvrdit, že výkonu má na rozdávání. Zvládá všechno od základní kancelářské práce přes střih videa v DaVinci Resolve nebo Final Cut až po úpravy fotek ve Photoshopu. Díky 16 GB jednotné paměti v základu (dřív to bylo jen 8 GB) běží všechno plynule i při multitaskingu. Notebook přitom zůstává tichý – ventilátor prostě nemá, takže pracujete v naprostém tichu.

Výdrž na celý den a nová modrá

Apple slibuje až 18 hodin výdrže na baterii, což v praxi znamená, že nabíječku můžete nechat doma. Reálně při běžné práci vydrží celý pracovní den s rezervou. K dispozici jsou dvě velikosti – 13″ a 15″ displej, oba s technologií Liquid Retina a jasem 500 nitů.

Novinkou je blankytně modrá barva, která se připojuje ke stříbrné, hvězdně bílé a temně inkoustové. Design zůstává minimalistický s hliníkovým tělem, dvěma porty Thunderbolt 4, MagSafe nabíjením a – světe div se – 3,5mm jackem pro sluchátka.

Podpora dvou externích displejů konečně i u Airu

Velkou novinkou je podpora až dvou externích displejů, což dřív uměly jen modely Pro. Pro práci z domova nebo kanceláře je to zásadní vylepšení. Notebook také dostal vylepšenou 12MP webkameru s funkcí Center Stage, která vás automaticky drží v záběru při videohovorech.

MacBook Air M4 je navíc připravený na Apple Intelligence, i když v Evropě zatím funguje jen omezeně.

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…