Patnáctipalcový MacBook Air s M4 šíleně zlevnil! V Česku lepší nabídka není, skladem je dost kusů

15" MacBook Air s čipem M4, 16 GB unifikované paměti, 256GB SSD, Liquid Retina displejem a výdrží baterie až 18 hodin Na Mall.cz přes Allegro za 22 791 Kč místo loňské uváděcí ceny 36 990 Kč (úspora 14 199 Kč) Za tuhle cenu se na trhu obvykle prodává 13" varianta – 15" Air za stejné peníze je nezvyklá situace

Jakub Kárník Publikováno: 20.5.2026 06:00

Lepší příležitost k upgradu ze starého notebooku se asi jen tak nevyskytne. 15″ MacBook Air M4 je přes Heureku na Mall.cz za 22 791 Kč, a v době psaní článku má sklad ještě 29 kusů. M5 už sice existuje, ale stojí o 10 až 11 tisíc víc – a pro běžné použití nepřináší rozdíl, který by tu cenu obhájil.

Proč M4 stačí i v době, kdy je tu M5

Apple udělal s Apple Silicon výrazný pokrok – výkon, který by byl ještě před pár lety považován za pracovní stanici, je teď v notebooku, který váží přes kilo a tiše leží na kolenou. Čip M4 zvládá vše, co běžný uživatel dělá: kancelářskou práci, prohlížení webu s padesáti kartami, úpravu fotek v Lightroomu, videohovory i střih videa ve Final Cutu. Rozdíl mezi M4 a M5 v praxi pocítíte pouze u profesionálních úloh – renderování 4K videa, kompilace velkých kódových projektů nebo modelování ve 3D. Pokud upgradujete z Intel MacBooku, je novinka až 23× rychlejší, oproti M1 modelu dvakrát výkonnější. Pro studenta, programátora frontendu, novináře, marketéra nebo třeba rodinný notebook na všechno je M4 nadbytečný – v dobrém slova smyslu. Bude vám stačit ještě dlouho po roce 2030. 16 GB unifikované paměti je teď základ (Apple to konečně standardizoval) a 256GB SSD stačí, pokud patříte mezi méně náročné uživatele.

Co dostanete kromě výkonu

15″ Liquid Retina displej má rozlišení 2880 × 1864 px, 500 nitů jas a podporu P3 barevné palety – pro úpravu fotek nebo prostě jen koukání na seriál je to nadstandardní zážitek. Baterie vydrží až 18 hodin reálného webového provozu, což je u Airu po přechodu na Apple Silicon pravidlem, ne marketingovou kličkou. Hliníkové tělo působí důstojně. 12Mpx kamera s Center Stage a tří mikrofony dělají z notebooku slušné konferenční zařízení. Pokud máte iPhone, ekosystém je další argument. Univerzální schránka mezi Macem a iPhonem, AirDrop, Handoff a iMessage dělají z dvojice systémů jednu plynulou pracovní plochu.

Kde Air narazí

Air nemá aktivní chlazení. Pro běžnou práci je to plus – notebook je naprosto tichý. Při dlouhém renderování 4K videa nebo intenzivním kompilování kódu ale začne throttlovat a výkon klesne. Pokud děláte tyhle úlohy denně, koukněte radši po MacBooku Pro. Apple Intelligence zatím funguje pouze v angličtině, takže v ČR z umělé inteligence Applu zatím moc nevytěžíte – ale to se průběžně mění.

Berete radši starší generaci s velkou slevou, nebo nejnovější model za plnou cenu?