Patnáctipalcový MacBook Air s M4 šíleně zlevnil! V Česku lepší nabídka není, skladem je dost kusů

Jakub Kárník
20.5.2026 06:00
Lepší příležitost k upgradu ze starého notebooku se asi jen tak nevyskytne. 15″ MacBook Air M4 je přes Heureku na Mall.cz za 22 791 Kč, a v době psaní článku má sklad ještě 29 kusů. M5 už sice existuje, ale stojí o 10 až 11 tisíc víc – a pro běžné použití nepřináší rozdíl, který by tu cenu obhájil.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete tichý, lehký a výkonný notebook na práci, studium nebo univerzální použití doma.
⚠️ Zvažte, pokud renderujete velmi náročné 4K video – Air nemá aktivní chlazení a v dlouhých úlohách throttluje.
💡 Za 22 791 Kč dostanete 15″ MacBook Air, který běžně začíná nad 30 tisíci.

Proč M4 stačí i v době, kdy je tu M5

Apple udělal s Apple Silicon výrazný pokrok – výkon, který by byl ještě před pár lety považován za pracovní stanici, je teď v notebooku, který váží přes kilo a tiše leží na kolenou. Čip M4 zvládá vše, co běžný uživatel dělá: kancelářskou práci, prohlížení webu s padesáti kartami, úpravu fotek v Lightroomu, videohovory i střih videa ve Final Cutu. Rozdíl mezi M4 a M5 v praxi pocítíte pouze u profesionálních úloh – renderování 4K videa, kompilace velkých kódových projektů nebo modelování ve 3D.

Pokud upgradujete z Intel MacBooku, je novinka až 23× rychlejší, oproti M1 modelu dvakrát výkonnější. Pro studenta, programátora frontendu, novináře, marketéra nebo třeba rodinný notebook na všechno je M4 nadbytečný – v dobrém slova smyslu. Bude vám stačit ještě dlouho po roce 2030. 16 GB unifikované paměti je teď základ (Apple to konečně standardizoval) a 256GB SSD stačí, pokud patříte mezi méně náročné uživatele.

Co dostanete kromě výkonu

15″ Liquid Retina displej má rozlišení 2880 × 1864 px, 500 nitů jas a podporu P3 barevné palety – pro úpravu fotek nebo prostě jen koukání na seriál je to nadstandardní zážitek. Baterie vydrží až 18 hodin reálného webového provozu, což je u Airu po přechodu na Apple Silicon pravidlem, ne marketingovou kličkou. Hliníkové tělo působí důstojně. 12Mpx kamera s Center Stage a tří mikrofony dělají z notebooku slušné konferenční zařízení.

Pokud máte iPhone, ekosystém je další argument. Univerzální schránka mezi Macem a iPhonem, AirDrop, Handoff a iMessage dělají z dvojice systémů jednu plynulou pracovní plochu.

Kde Air narazí

Air nemá aktivní chlazení. Pro běžnou práci je to plus – notebook je naprosto tichý. Při dlouhém renderování 4K videa nebo intenzivním kompilování kódu ale začne throttlovat a výkon klesne. Pokud děláte tyhle úlohy denně, koukněte radši po MacBooku Pro. Apple Intelligence zatím funguje pouze v angličtině, takže v ČR z umělé inteligence Applu zatím moc nevytěžíte – ale to se průběžně mění.

Berete radši starší generaci s velkou slevou, nebo nejnovější model za plnou cenu?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

