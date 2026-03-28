15palcový MacBook Air výrazně zlevnil! Má dostatek výkonu, famózní výdrž a solidní reproduktory

MacBook Air 15" s čipem M4 klesl z 36 990 Kč na 28 533 Kč — nejlevněji od uvedení Nástupce s M5 v 15" verzi stojí 35 990 Kč, tedy o sedm tisíc víc za rozdíly, které většina uživatelů v praxi nepozná Váha 1,51 kg, výdrž 15 hodin a tělo z recyklovaného hliníku — tohle je notebook, který prostě funguje Jakub Kárník Publikováno: 28.3.2026 20:00

MacBook Air je dlouhodobě jeden z mála notebooků, u kterých se nemusíte rozhodovat mezi výkonem, výdrží a přenosností — dostanete všechno najednou. 15palcový model s čipem M4 teď e-shopy dle Heureky nabízí od 28 533 Kč, zatímco čerstvě uvedený M5 ve stejné velikosti začíná na 35 990 Kč. Sedm tisíc korun za přírůstek výkonu, který v kancelářském provozu ani nepostřehnete, je celkem zřetelná odpověď na otázku, která verze dává větší smysl. M4 vs. M5 Proč zrovna 15palcový model Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte lehký každodenní notebook pro práci, studium nebo tvorbu obsahu a nechcete přeplácet za nejnovější generaci.⚠️ Zvažte, jestli vám nevadí pouze 256GB úložiště — při intenzivním ukládání fotek nebo videí ho brzy zaplníte, a rozšíření u MacBooků nepřipadá v úvahu.💡 Za 28 533 Kč dostanete čip M4 s 10jádrovým CPU a GPU, 16 GB paměti, displej Liquid Retina s 224 ppi, šest reproduktorů s Dolby Atmos a výdrž 15 hodin. M4 vs. M5 Čip M4 přinesl oproti M3 zhruba 25% nárůst výkonu CPU a výrazně efektivnější Neural Engine pro AI úlohy včetně Apple Intelligence — tu mimochodem čeština zatím nepodporuje, takže relevance pro české uživatele zůstává omezená. M5 posune laťku zase o něco výš, ale pokud nerendrujete ve Finalu Pro celé dny nebo nekompilujete rozsáhlé projekty, rozdíl reálně nepocítíte. Na prohlížení webu, práci v Office, úpravu fotek nebo sledování videí má M4 výkon s pořádnou rezervou. Za 28 533 Kč tak kupujete notebook, který vám vydrží klidně pět let bez pocitu, že zaostáváte. Proč zrovna 15palcový model Třináctka je kompaktnější, ale 15palcový Air přináší o poznání lepší reproduktory — šest měničů s wooferem v antirezonančním uspořádání a Dolby Atmos. Větší displej 2 880 × 1 864 px pak oceníte při práci s tabulkami nebo editaci fotek, kde se dvě okna vejdou vedle sebe bez potíží. A přesto váží jen 1,51 kg — méně než většina 14palcových Windows notebooků v podobné cenové třídě. MacBook Air 15″ M4 od 28 533 Kč je zkrátka jeden z mála notebooků, kde kompromisy hledáte opravdu dlouho.