Šedý dovoz je s námi už od nepaměti a elektronika určená pro zahraniční trh se u nás začala prodávat po revoluci. Jenže od doby, kdy existují chytré telefony se tento trh několikanásobně rozšířil a vy takovým nákupem můžete ušetřit i několik desítek procent z pořizovací ceny. Je tu ale několik nevýhod, které často převyšují částku, kterou byste zaplatili u oficiálního distributora. Vyplatí se také dávat pozor na to, který telefon kupujete. Pojďme se tedy v dnešním zamyšlení zaměřit na to, zda má smysl kupovat telefony z šedého dovozu a ušetřit tak peníze.

Rozdíl mezi šedým dovozem a oficiální distribucí

Pokud si koupíte telefon z oficiální distribuce, který lze koupit na většině českých e-shopů, máte vždy určité jistoty. Například toho, že telefon před vámi nikdo nerozbalil, že se v telefonu nachází firmware určený pro naší zemi a že se vám o něj v případě reklamace postará autorizovaný servis. Ten je ochoten si v mnoha případech telefon vyzvednout, půjčit vám náhradní a po opravě vám jej zase dovézt. Sice to nebývá pravidlem, ale skutečně takový servis existuje.

Šedý dovoz znamená, že telefony nejsou určené pro Českou republiku, mnohdy ani pro Evropu. V takových případech musí prodejce kolikrát krabičku rozbalit a vyměnit napájecí adaptér. To by se ale za tak velkou slevu vyplatilo, že? Ten pravý problém však nastává u reklamací a aktualizací softwaru. Pokud máte telefon z dovozu, v 90 % případů vám jej autorizovaný servis nevyreklamuje. Co s tím? Musíte se spolehnout na prodejce. A vzhledem k tomu, že se tito prodejci snaží vydělat a získat výhodu na základě ceny, nemohou vám logicky dopřát kvalitní servis. Buďto vám tedy reklamaci rovnou zamítnou, nebo použijou při opravě levnější náhradní díly (typickým příkladem může být třeba displej).

Jaké máme zkušenosti?

Z šedého dovozu jsme nakupovali celkem třikrát a máme jednu negativní a dvě pozitivní zkušenosti. V prvním případě se jednalo o iPhone 5 64 GB, který byl u šedého dovozce mnohem levnější, než u oficiální české distribuce. Po několika měsících používání bohužel přestal fungovat mikrofon a tak vzhledem k tomu, že Apple dává svou vlastní záruku na jakékoliv aktivované zařízení 1 rok, dali jsme ho oficiálnímu distributorovi, který nám jej vyreklamoval. Další podobnou zkušenost jsme měli s nákupem první generace Galaxy Note. Po roce a půl odešel sluchátkový reproduktor. Šel tedy na reklamaci a přišel za 14 dní zpět opravený. Sice nevíme, jestli byl použitý originální reproduktor nebo ne, ale fungoval.

O několik měsíců později jsme kupovali do rodiny Samsung Galaxy S4 Mini, kdy telefon přestal reagovat na dotyk a tak jsme jej vyreklamovali. Po několika týdnech nám přišla odpověď s tím, že reklamace nebyla uznána, jelikož došlo k mechanickému poškození. Podotýkáme, že nám telefon nikdy nespadl a nestalo se mu nic, co by jej mohlo poškodit. Bylo nošen celou dobu v pouzdře a majitel se k němu choval ukázkově. Po několika hodinách Googlení jsme se dověděli, že má tento model takové problémy poměrně běžně a tak byl dle všeho dovozce pouze liný, neochotný a nechtělo se mu platit z vlastní kapsy.

Problémy s aktualizacemi softwaru

Jestliže kupujete telefon z šedého dovozu, musíte počítat kromě reklamací s další nepříjemností. Vzhledem k tomu, že má v sobě telefon jiný firmware, než ten pro Českou republiku se vám může poměrně snadno stát, že budete na aktualizaci čekat déle. Pokud máte jablko, tady to samozřejmě neplatí. Jestliže máte ale Android, může se čekání protáhnout i o několik měsíců. Když jsme totiž měli první generaci Galaxy Note z šedého dovozu, aktualizace na nový Android nám dorazila o neskutečného půl roku později, než u oficiální distribuce. Zatímco náš kamarád se stejným telefonem používal nový systém, my jsme se trápili s Androidem 2.3.6. Nezbývá proto nic jiného než čekat, nebo si telefon aktualizovat ručně, což je ale nepohodlné a laik to nemusí zvládnout.

Volba vhodného telefonu může rozhodnout

Pokud vás problémové reklamace a pozdní aktualizace softwaru od koupě neodrazují, doporučujeme alespoň pečlivě vybrat, jaký telefon si koupíte. Doporučujeme podívat se na recenze a projít si fóra, kde mají lidé s modelem dlouhodobé zkušenosti. Na základě toho si můžete vyhodnotit, zda vám riziko šedého dovozu za nákup stojí.

Jak ušetřit jinak?

Má smysl kupovat telefony z šedého dovozu? Od doby, kdy nám nebylo vyhověno s reklamací u šedých dovozců nenakupujeme, čímž ale od nákupu neodrazujeme. Pokud chceme však ušetřit a i přesto mít telefon z oficiální české distribuce, existuje další způsob – koupení použitého telefonu. A teď se nebavíme o rok používaném telefonu, ale o telefonu, který člověk prodává protože mu nevyhovuje. Jestliže totiž někdo prodává telefon z těchto důvodů, bývá většinou používaný jen pár dní. Pokud o takovém nákupu přemýšlíte, určitě si projděte našeho kompletního průvodce nákupu použitých telefonů.

Jaké máte zkušenosti s šedým dovozem vy?