Kompaktní mechanická klávesnice pod dva tisíce! Tento model LORGAR má české klávesy a kvalitní spínače Hlavní stránka Zprávičky LORGAR KBP70MW je kompaktní mechanická herní klávesnice (65 %, 66 kláves) s lineárními hot-swap spínači Toxic Purple, RGB podsvícením a kompletní českou lokalizací S kódem ALZADNY20 ji teď koupíte za 1 919 Kč místo původních 2 399 Kč – sleva 480 Kč V balení dostanete nečekanou hromadu příslušenství; háček je v ABS klávesách a v tom, že potisk není jen z boku, jak slibuje popis Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Sháníte malou mechanickou klávesnici, která nezabere půl stolu? LORGAR KBP70MW v bílé verzi teď s kódem ALZADNY20 stojí 1 919 Kč místo 2 399 Kč. A nabízí poměrně fajn výbavu s hromadou příslušenství. CHCI KLÁVESNICI ZA 1 919 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete tichou kompaktní mechaniku s vyměnitelnými spínači, třemi způsoby připojení a češtinou na klávesách – a oceníte balík bonusů, který k ní výrobce přibalil.⚠️ Zvažte, že klávesy jsou z levnějšího ABS, s RGB vydrží baterie jen 23 hodin a potisk je i na vršku kláves, ne čistě z boku, jak uvádí popis.💡 Za 1 919 Kč s kódem ALZADNY20 jde o hodně muziky za málo peněz, navíc v plné české lokalizaci. Co za ty peníze dostanete Základ tvoří lineární spínače Toxic Purple s aktivační silou 55 gramů a akčním bodem ve 2 mm. Jsou nalubrované z výroby, takže chod je hladký a zvuk příjemně tlumený – pomáhá tomu i gasket konstrukce s vrstvami pěny a silikonu, která tlumí vibrace. Kdyby vám spínače nesedly, jsou hot-swap, takže je vyměníte bez pájení. Připojení zvládá Bluetooth 5.0, bezdrátový 2,4GHz dongle i 2,3metrový odpojitelný kabel, baterie 3 750 mAh dá až 416 hodin bez podsvícení. Nechybí multimediální tlačítko na hlasitost a aplikace LORGAR Platform pro makra, profily a synchronizaci RGB. A pak je tu balení, které působí jak od dvojnásob drahého kusu: pět náhradních spínačů, stahovák, klíčenka s klávesou, taška, štěteček, podšálek i dva ohřívače rukou. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY20 Na co myslet Pár věcí na rovinu. Klávesy jsou z ABS plastu – časem se mohou lesknout a kvalitnější PBT by potěšilo, byť v této cenovce to není žádné překvapení. Se zapnutým RGB klesá výdrž na 23 hodin, takže pokud chcete dlouhé bezdrátové dny, světýlka raději ztlumte. Z recenzí majitelů plyne ještě jeden detail: popis na Alze slibuje boční potisk kláves, ve skutečnosti je legenda i na vršku, kde jí ale RGB neprosvítí. Není to vada na funkci, jen nepřesnost. A design ve výrazné bílé nemusí sednout každému – pokud vám nepasuje, klávesnice existuje i v jiných barvách a velikostech. Pro kompaktní mechaniku do menšího setupu s češtinou a bohatým příslušenstvím je to za 1 919 Kč povedená koupě. Kdo lpí na PBT klávesách a dlouhé výdrži s RGB naplno, ať počítá s kompromisy. CHCI UŠETŘIT 480 KČ Sázíte na kompaktní 65% klávesnice, nebo bez numpadu ani ránu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025