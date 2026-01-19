Mechanická klávesnice Logitech MX Mechanical je teď v akci! Má nízkoprofilové spínače a dlouhou výdrž Hlavní stránka Zprávičky Logitech MX Mechanical klesla z původních 4 490 Kč na 3 144 Kč s kódem VYPRODEJ15 Je to nízkoprofilová mechanická klávesnice s tactile spínači a podsvícením Podporuje připojení až ke třem zařízením přes Bluetooth nebo USB dongle Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Logitech MX Mechanical patří mezi nejoblíbenější prémiové klávesnice pro kancelářskou práci. Na Alze ji teď seženete za 3 144 Kč s kódem VYPRODEJ15 – to je o třetinu méně než původní cena. Jeden kus je v akci také na T.S Bohemia ještě o pár desetikorun levněji. KOUPIT LOGITECH MX MECHANICAL Klávesnice používá nízkoprofilové spínače GL Tactile – tišší než klasické mechanické, ale pořád hlučnější než membránové, jako nabízí MX Keys S. Inteligentní podsvícení se aktivuje přiblížením rukou a jas přizpůsobuje okolnímu světlu. Výdrž baterie je až 15 dní s podsvícením, bez něj až 10 měsíců. Nabíjení probíhá přes USB-C, 15 minut stačí na den práce. Hlavní výhoda je připojení ke třem zařízením s přepínáním jedním tlačítkem – funguje s Windows i macOS. V kombinaci s myší MX Master umí přes Logi Options+ synchronizovat přepínání mezi počítači. Uživatelé na Alze (4,4/5, 83 % doporučuje) chválí zpracování a pohodlí psaní. Vadí jim nestandardní rozložení – chybí Print Screen, Scroll Lock a mezery mezi F-klávesami. Pro programátory to může být problém, pro běžnou práci to většině nevadí. KOUPIT LOGITECH MX MECHANICAL Za tři tisíce koupíte určitě mechaniku s kvalitnějšími spínači, ale pokud neholdujete hernímu designu a chcete něco nenápadného, zároveň máte ostatní příslušenství od Logitechu, zejména myš MX Master, tato koupě může dávat smysl. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice Logitech slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025