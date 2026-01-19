TOPlist

Mechanická klávesnice Logitech MX Mechanical je teď v akci! Má nízkoprofilové spínače a dlouhou výdrž

  • Logitech MX Mechanical klesla z původních 4 490 Kč na 3 144 Kč s kódem VYPRODEJ15
  • Je to nízkoprofilová mechanická klávesnice s tactile spínači a podsvícením
  • Podporuje připojení až ke třem zařízením přes Bluetooth nebo USB dongle

Jakub Kárník
19.1.2026 16:00
logitech mx mechanical jpg

Logitech MX Mechanical patří mezi nejoblíbenější prémiové klávesnice pro kancelářskou práci. Na Alze ji teď seženete za 3 144 Kč s kódem VYPRODEJ15 – to je o třetinu méně než původní cena. Jeden kus je v akci také na T.S Bohemia ještě o pár desetikorun levněji.

Klávesnice používá nízkoprofilové spínače GL Tactile – tišší než klasické mechanické, ale pořád hlučnější než membránové, jako nabízí MX Keys S. Inteligentní podsvícení se aktivuje přiblížením rukou a jas přizpůsobuje okolnímu světlu. Výdrž baterie je až 15 dní s podsvícením, bez něj až 10 měsíců. Nabíjení probíhá přes USB-C, 15 minut stačí na den práce.

Hlavní výhoda je připojení ke třem zařízením s přepínáním jedním tlačítkem – funguje s Windows i macOS. V kombinaci s myší MX Master umí přes Logi Options+ synchronizovat přepínání mezi počítači. Uživatelé na Alze (4,4/5, 83 % doporučuje) chválí zpracování a pohodlí psaní. Vadí jim nestandardní rozložení – chybí Print Screen, Scroll Lock a mezery mezi F-klávesami. Pro programátory to může být problém, pro běžnou práci to většině nevadí.

Za tři tisíce koupíte určitě mechaniku s kvalitnějšími spínači, ale pokud neholdujete hernímu designu a chcete něco nenápadného, zároveň máte ostatní příslušenství od Logitechu, zejména myš MX Master, tato koupě může dávat smysl.

Co říkáte na tuto slevu?

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

