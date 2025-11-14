Logitech MX Master 3S ve skvělé akci! Potěší výbornou ergonomií, ale má jedno otravné omezení Hlavní stránka Zprávičky Logitech MX Master 3S má na Datartu cenu 1 999 Kč místo obvyklých 2 299-2 399 Kč Sleva přichází po uvedení nástupce MX Master 4, rozdíly mezi oběma modely ale nejsou zásadní Akční verze obsahuje Logi Bolt USB dongle, na rozdíl od novější (a dražší) BT edice Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Black Friday na Datartu nabízí zajímavou slevu na špičkovou produktivní myš Logitech MX Master 3S. Aktuálně ji seženete za 1 999 Kč, což je o 300 až 400 korun méně než obvyklá cena. Důvod slevy je prostý – nedávno přišel nástupce MX Master 4, a Logitech tak uvolňuje sklady. Tiché klikání a 8 000 DPI senzor Varování pro uživatele rychlých monitorů MagSpeed kolečko a tlačítka pod palec Flow a výdrž 70 dní Výhoda Logi Bolt donglu Má smysl upgrade na MX Master 4? Tiché klikání a 8 000 DPI senzor MX Master 3S patří mezi nejlepší kancelářské myši na trhu. Logitech u ní vylepšil především tichá tlačítka, která snižují hluk až o 90 % oproti běžným myším. To oceníte hlavně v open-space kancelářích nebo při sdílení místnosti s ostatními. Myš používá Darkfield senzor s rozlišením až 8 000 DPI, který funguje prakticky na jakémkoli povrchu včetně skla. Citlivost si můžete nastavit v softwaru Logi Options+, který nabízí pokročilé možnosti přizpůsobení. Varování pro uživatele rychlých monitorů MX Master má jedno důležité technické omezení, které se projeví hlavně u rychlých monitorů (144 Hz a více) a moc často se o něm nemluví. Myš má polling rate pouze 125 Hz s USB donglem, nebo dokonce jen 60-90 Hz přes Bluetooth. To znamená, že kurzor se aktualizuje maximálně 125× za sekundu. Herní myši mají typicky polling rate 1000 Hz (někdy až 8000 Hz), tedy 8× častější aktualizaci pozice. Na 60Hz monitoru si rozdílu pravděpodobně nevšimnete, ale na 240Hz OLED monitoru může kurzor působit trhavě nebo „pomalu“, zvlášť při rychlém pohybu. KOUPIT MX MASTER 3S V AKCI Jak to popsal jeden uživatel na MacRumors fóru: „Vidím kurzor pohybující se po 144Hz monitoru jako při 30 fps a přivádí mě to k šílenství.“ Další uživatelé potvrzují: „Na OLED panelu není sledování 125Hz kurzoru moc hezký pohled.“ Toto omezení má i MX Master 4 – Logitech polling rate nijak nezvýšil. Je to kompromis kvůli výdrži baterie a stabilitě bezdrátového spojení, ale pro lidi zvyklé na herní myši s 1000Hz polling rate to může být frustrující změna. Praktický dopad: Pokud máte 60-75Hz monitor a děláte běžnou kancelářskou práci, problém nepocítíte. Pokud však máte 144Hz+ monitor a jste zvyklí na precizní herní myši, bude vám MX Master 3S připadat pomalejší. Někteří uživatelé řeší tuto situaci tak, že pro běžnou práci používají herní myš a MX Master jen pro specifické úkoly jako video editing, kde oceníte extra tlačítka a kolečko. MagSpeed kolečko a tlačítka pod palec Hlavní elektromagnetické rolovací kolečko MagSpeed je pozoruhodně tiché a zároveň extrémně přesné – dokáže zastavit přesně na pixelu nebo proletět 1 000 řádků za sekundu. Boční rolovací kolečko pak usnadňuje horizontální navigaci. Pod palcem najdete další tlačítka – jedno pro přepínání DPI a gestové tlačítko pro různé akce. Všechna tlačítka si můžete přizpůsobit v softwaru včetně nastavení specifických akcí pro různé aplikace jako Adobe Photoshop, Microsoft Teams nebo Chrome. Flow a výdrž 70 dní Software Logi Options+ nabízí funkci Flow, která umožňuje plynulé přepínání mezi více počítači – stačí posunout kurzor k okraji obrazovky a automaticky se přepnete na druhý počítač. Můžete dokonce přetahovat soubory, text a obrázky mezi Windows a macOS. Baterie vydrží až 70 dní na jedno nabití. Rychlé nabíjení přes USB-C dá za minutu energii na tři hodiny práce. To je jeden z hlavních důvodů, proč je MX Master 3S oblíbená u lidí, kteří s myší pracují celý den. Výhoda Logi Bolt donglu Akční verze za 1 999 Kč obsahuje Logi Bolt USB dongle. To je důležité, protože Logitech nedávno představil „novou“ verzi MX Master 3S BT, která dongle neobsahuje a musíte si ho dokoupit zvlášť. Paradoxně je tato BT verze dražší než starší verze s donglem v balení. KOUPIT MX MASTER 3S V AKCI Dongle má své výhody – stabilnější připojení než Bluetooth, nižší latenci a funguje i se stolními PC, které Bluetooth nemusí mít. Samozřejmě myš podporuje i Bluetooth 5.0, takže můžete používat obojí podle situace. Můžete ji spárovat až se třemi zařízeními současně a přepínat mezi nimi tlačítkem. Má smysl upgrade na MX Master 4? Logitech nedávno představil MX Master 4, která stojí zhruba o tisícovku víc. Hlavní rozdíly jsou: Haptická zpětná vazba – vibruje při procházení voleb v novém Action Ring tlačítku Action Ring – nové tlačítko zobrazující kruhové menu s osmi volbami Přesunuté gestové tlačítko – lépe dostupné pod palcem Méně gumy na povrchu – hladší plast, který se méně opotřebovává Větší baterie (650 mAh vs. 500 mAh), ale stejná výdrž Pro běžné použití v kanceláři nebo při práci s texty a tabulkami jsou rozdíly marginální. Haptiku a Action Ring ocení hlavně lidé pracující s pokročilými grafickými nebo video editačními programy – tam může haptická zpětná vazba výrazně zrychlit workflow. MX Master 3S je kompatibilní s Windows 10/11, macOS 10.15+, Linux, ChromeOS, iPadOS 14+ a Android 8.0+. MX Master 4 už nepodporuje starší verze systémů, takže pokud máte Windows 10 nebo starší macOS, je 3S bezpečnější volba.
O autorovi Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 