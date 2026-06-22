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Logitech Mobi Fold je geniální myš na cesty. Složíte ji jako véčko a schováte do kapsy

  • Logitech Mobi Fold je vůbec první skládací myš značky. Díky své konstrukci je skvělá na cesty
  • Váží 79 gramů, přes Bluetooth se spáruje až se třemi zařízeními a na jedno nabití má vydržet zhruba měsíc
  • V Česku se prodává za 1 999 Kč, je skladem a na výběr jsou čtyři barvy

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
22.6.2026 12:00
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logitech mobi fold fialova

Cestování s notebookem má jeden věčný kompromis: buď se trápíte s touchpadem, nebo s sebou vláčíte myš, která zabere v batohu spoustu místa. Logitech Mobi Fold slibuje, že tenhle spor ukončí – složí se naplocho do kapsy a po rozložení nabídne pohodlný oblouk pod dlaní. Je to vůbec první skládací myš, kterou Logitech představil.

Jak se z myši stane placka do kapsy

Princip je jednoduchý a každý, kdo někdy zaklapl véčkový telefon, ho pochopí na první pokus. Myš se přehne v kloubu a ze zaoblené hrudky se stane tenký obdélník, který má na výšku sotva 21 milimetrů. Po rozevření obě půlky zaklapnou do obloukové polohy, jež nadzvedne dlaň a zároveň drží tlačítka v rozumném úhlu.

Kloub je podle Logitechu navržený tak, aby vydržel až patnáct let každodenního skládání — to je samozřejmě údaj výrobce, který je dobré brát s rezervou, ale naznačuje, že o žádnou křehkou hříčku nejde. Zahraniční redaktoři, kteří myš už drželi v ruce, popisují mechanismus jako zprvu trochu neurčitý, ale dobře vyvážený, a hmatově ji přirovnávají k legendární Microsoft Arc.

Logitech Mobi Fold se složená vejde do kapsy i malé přihrádky batohu

Čím je Logitech Mobi Fold zajímavá

Místo klasického kolečka dostala myš dotykový proužek, po kterém jedete prstem. Posouvání je adaptivní — krátký tah popojede po řádcích, rychlé švihnutí prolétne dlouhou stránku — a zmáčknutím uprostřed vyvoláte prostřední klik. Levé a pravé tlačítko jsou fyzická a tlumená, takže neklapou jako levná kancelářská myš.

Zajímavý detail se skrývá uvnitř: Logitech do myši vložil malý AI model, který má rozpoznat, kdy ji skládáte, a zabránit nechtěným klikům v ten moment. O výkon se stará optický senzor s rozlišením 4K DPI a připojení obstará Bluetooth s funkcí Easy-Switch — myš si pamatuje tři zařízení a přepínáte mezi nimi jedním tlačítkem. Funguje s Windows, macOS, ChromeOS, Androidem i iPadOS, takže ji v klidu přehodíte mezi pracovním notebookem a tabletem.

logitech mobil fold v ruce

Dobíjí se přes USB-C a tady Logitech sází na čísla, která zní skoro až podezřele dobře: jediná minuta na nabíječce prý dodá energii na 22 hodin práce a plné nabití má stačit zhruba na měsíc. I kdyby realita zaostala, o vybitou myš uprostřed prezentace se nejspíš bát nemusíte.

Cena a dostupnost

V Česku stojí Logitech Mobi Fold 1 999 Kč a na oficiálním e-shopu Logitechu je rovnou skladem. Na výběr jsou čtyři barvy — grafitová, krémová, písková a fialová Lilac, kterou Logitech tlačí jako hlavní tvář modelu. Myš je navržená pro praváky i leváky, což u takhle symetrického tvaru dává smysl.

Komu se nákup vyplatí? Hlavně tomu, kdo s notebookem často vyráží z domu a touchpad mu leze na nervy, ale nechce v tašce nosit plnohodnotnou myš. Kdo sedí celý den u stolu a hraje, ten nic neztratí, když sáhne po klasické ergonomické myši za stejné peníze — skládací mechanismus a dotykové kolečko jsou daň za kompaktnost, ne výhoda u pevného stolu. Pro cestovatele a lidi, co píšou ve vlaku i v kavárně, je to ale jeden z nejelegantnějších kousků, co letos na trhu jsou.

Vzali byste si skládací myš na příští cestu?

Zdroje: Logitech, The Verge, Mashable

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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