Logitech Mobi Fold je geniální myš na cesty. Složíte ji jako véčko a schováte do kapsy Hlavní stránka Zprávičky Logitech Mobi Fold je vůbec první skládací myš značky. Díky své konstrukci je skvělá na cesty Váží 79 gramů, přes Bluetooth se spáruje až se třemi zařízeními a na jedno nabití má vydržet zhruba měsíc V Česku se prodává za 1 999 Kč, je skladem a na výběr jsou čtyři barvy Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Cestování s notebookem má jeden věčný kompromis: buď se trápíte s touchpadem, nebo s sebou vláčíte myš, která zabere v batohu spoustu místa. Logitech Mobi Fold slibuje, že tenhle spor ukončí – složí se naplocho do kapsy a po rozložení nabídne pohodlný oblouk pod dlaní. Je to vůbec první skládací myš, kterou Logitech představil. Jak se z myši stane placka do kapsy Princip je jednoduchý a každý, kdo někdy zaklapl véčkový telefon, ho pochopí na první pokus. Myš se přehne v kloubu a ze zaoblené hrudky se stane tenký obdélník, který má na výšku sotva 21 milimetrů. Po rozevření obě půlky zaklapnou do obloukové polohy, jež nadzvedne dlaň a zároveň drží tlačítka v rozumném úhlu. Kloub je podle Logitechu navržený tak, aby vydržel až patnáct let každodenního skládání — to je samozřejmě údaj výrobce, který je dobré brát s rezervou, ale naznačuje, že o žádnou křehkou hříčku nejde. Zahraniční redaktoři, kteří myš už drželi v ruce, popisují mechanismus jako zprvu trochu neurčitý, ale dobře vyvážený, a hmatově ji přirovnávají k legendární Microsoft Arc. Čím je Logitech Mobi Fold zajímavá Místo klasického kolečka dostala myš dotykový proužek, po kterém jedete prstem. Posouvání je adaptivní — krátký tah popojede po řádcích, rychlé švihnutí prolétne dlouhou stránku — a zmáčknutím uprostřed vyvoláte prostřední klik. Levé a pravé tlačítko jsou fyzická a tlumená, takže neklapou jako levná kancelářská myš. Zajímavý detail se skrývá uvnitř: Logitech do myši vložil malý AI model, který má rozpoznat, kdy ji skládáte, a zabránit nechtěným klikům v ten moment. O výkon se stará optický senzor s rozlišením 4K DPI a připojení obstará Bluetooth s funkcí Easy-Switch — myš si pamatuje tři zařízení a přepínáte mezi nimi jedním tlačítkem. Funguje s Windows, macOS, ChromeOS, Androidem i iPadOS, takže ji v klidu přehodíte mezi pracovním notebookem a tabletem. Dobíjí se přes USB-C a tady Logitech sází na čísla, která zní skoro až podezřele dobře: jediná minuta na nabíječce prý dodá energii na 22 hodin práce a plné nabití má stačit zhruba na měsíc. I kdyby realita zaostala, o vybitou myš uprostřed prezentace se nejspíš bát nemusíte. Cena a dostupnost V Česku stojí Logitech Mobi Fold 1 999 Kč a na oficiálním e-shopu Logitechu je rovnou skladem. Na výběr jsou čtyři barvy — grafitová, krémová, písková a fialová Lilac, kterou Logitech tlačí jako hlavní tvář modelu. Myš je navržená pro praváky i leváky, což u takhle symetrického tvaru dává smysl. Komu se nákup vyplatí? Hlavně tomu, kdo s notebookem často vyráží z domu a touchpad mu leze na nervy, ale nechce v tašce nosit plnohodnotnou myš. Kdo sedí celý den u stolu a hraje, ten nic neztratí, když sáhne po klasické ergonomické myši za stejné peníze — skládací mechanismus a dotykové kolečko jsou daň za kompaktnost, ne výhoda u pevného stolu. Pro cestovatele a lidi, co píšou ve vlaku i v kavárně, je to ale jeden z nejelegantnějších kousků, co letos na trhu jsou. Vzali byste si skládací myš na příští cestu? Zdroje: Logitech, The Verge, Mashable O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bluetooth Logitech myš PŘÍSLUŠENSTVÍ Mohlo by vás zajímat Prémiová sluchátka za hubičku: Redmi Buds 6 Pro míří do prodeje, mají duální měniče a speciální herní verzi Jakub Kárník 29.11.2024 Chcete si vylepšit zvuk u televize? Xiaomi posílá na globální trh cenově dostupný a elegantní soundbar Jakub Kárník 2.10.2024 Logitech MX Keys S vs. Dell KB700: Kterou klávesnici vybrat? (recenze) Libor Foltýnek 14.11.2024 Xiaomi v Česku prodává dva nové reproduktory. Mají RGB prvky, 360° zvuk a nestojí moc Adam Kurfürst 30.11.2024 Seká se vám myš Logitech? Řešení může být překvapivé Libor Foltýnek 4.12.2024 Nová sluchátka od Xiaomi stojí tři stovky a vydrží 30 hodin Adam Kurfürst 21.5.2024