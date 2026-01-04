Zajímavé reproduktory k počítači v akci! Logitech G560 mají RGB podsvícení a vysoký výkon Hlavní stránka Zprávičky Herní reproduktory Logitech G560 s RGB podsvícením LIGHTSYNC a subwooferem stojí nyní 4 504 Kč Nabízí 240W výkon, prostorový zvuk DTS:X Ultra a připojení přes USB, Bluetooth i 3,5mm jack Původní cena činila 5 299 Kč – podsvícení reaguje na hry, hudbu i obsah na monitoru Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Reproduktory, které svítí podle toho, co hrajete? Logitech G560 je 2.1 herní sestava s RGB podsvícením LIGHTSYNC, které reaguje na dění ve hře, barvy na monitoru nebo rytmus hudby. Původně stály 5 299 Kč, nyní je na Alze seženete za 4 504 Kč s kódem VYPRODEJ15. 240W výkon s aktivním subwooferem Sestava zahrnuje dva satelitní reproduktory s kovovými měniči a aktivní subwoofer s otvorem směřujícím dolů. Celkový výkon činí 240 W (120 W RMS), frekvenční rozsah 40 Hz – 18 kHz. Andrea z Lovosic hodnotí: „Za málo peněz hodně muziky. I při relativně nízké hlasitosti dokážou místnost zaplnit zvukem.“ Prostorový zvuk zajišťuje technologie DTS:X Ultra, která vytváří 3D zvukové pole. Každý kanál má své umístění v prostoru – ve hrách uslyšíte kroky nepřátel z konkrétního směru. Tomáš z Klatov shrnuje: „Luxusní basy ke smůle sousedů!“ RGB podsvícení LIGHTSYNC Hlavní lákadlo G560 je podsvícení LIGHTSYNC s 16,8 miliony barev. Funguje ve třech režimech: reaguje na herní události (výbuchy, zranění), synchronizuje se s barvami na monitoru pomocí Screen Sampleru, nebo pulzuje do rytmu hudby jako zvukový vizualizér. V mnoha hrách je podsvícení naprogramované přímo vývojáři – světla reagují na konkrétní situace ve hře. Pavel z Klášterce oceňuje: „To RGB udělá skvělou herní atmosféru.“ Tomáš z Bratislavy dodává: „Funkce screen sampler – reproduktory vydávajú dostatok svetla a pri hrách a filmoch zlepšujú atmosféru.“ LOGITECH G560 ZA 4 504 KČ Konektivita a ovládání Reproduktory nabízí tři způsoby připojení: USB pro digitální zvuk s plnou podporou LIGHTSYNC a DTS:X, Bluetooth 4.1 pro bezdrátové připojení telefonu nebo tabletu, a 3,5mm jack pro klasické zdroje. Funkce Easy-Switch umožňuje přepínat mezi čtyřmi připojenými zařízeními. Na pravém satelitu najdete ovládací tlačítka pro hlasitost a programovatelné G-Key tlačítko. Nastavení podsvícení, ekvalizéru a dalších funkcí probíhá přes software Logitech G Hub. Pro koho jsou reproduktory vhodné? Logitech G560 cílí na hráče, kteří chtějí vizuální i zvukový zážitek. Za 4 504 Kč dostanete 2.1 sestavu s výkonným subwooferem, prostorovým zvukem DTS:X a unikátním RGB podsvícením. Pro herní setup s důrazem na atmosféru je to zajímavá volba. KOUPIT LOGITECH G560 Největší slabinou je software Logitech G Hub. Jeden zákazník ho označil za „jeden z nejnestabilnějších a nejrozbitějších SW za 25 let používání PC.“ Pavel upozorňuje, že „RGB nejde nastavit, aby se vypnulo společně s počítačem.“ Dominik ze Slovenska hlásí problémy se zapínáním a LED osvětlením, které „si robí čo chce.“ Další poznámky: subwoofer je poměrně velký (40 cm na výšku), kabely jsou mohutné. Tomáš z Trenčína porovnává s Edifier S350DB a říká, že „pri podobnej cene Logitech váži 7,3 kg, Edifier 17 kg“ – naznačuje, že platíte hlavně za světelný efekt. A chybí HDMI vstup nebo dálkové ovládání. Máte RGB podsvícení u svého herního setupu? Stojí vám za to? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Logitech reproduktory slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025