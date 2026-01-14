Skvěle vybavená herní myš Logitech G502 X Plus zlevnila. Češi si ji oblíbili Hlavní stránka Zprávičky Logitech G502 X Plus v bílé barvě aktuálně stojí jen 2 399 Kč místo původních 4 199 Kč Bezdrátová herní myš nabízí hybridní spínače Lightforce, senzor Hero 25K a výdrž až 120 hodin Myš si získala přízeň hráčů s hodnocením 4,7 z 5 hvězdiček a 91 % spokojených zákazníků Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Legendární herní myš Logitech G502 X Plus se dočkala výrazného zlevnění. Bílá varianta, která na trh dorazila na podzim 2022 s cenou 4 199 Kč, se nyní prodává za pouhých 2 399 Kč. Ušetříte tedy téměř polovinu původní částky, což z této myši dělá jednu z nejzajímavějších koupí v kategorii prémiových bezdrátových herních periferií. Hybridní spínače a bezdrátová technologie Lightspeed Logitech G502 X Plus představuje nejnovější generaci oblíbené řady G502. Největší novinkou jsou hybridní opticko-mechanické spínače Lightforce, které kombinují rychlost optické aktivace s hmatovou odezvou mechanických spínačů. Bezdrátové připojení zajišťuje technologie Lightspeed s aktualizovaným protokolem, který má být o 68 % rychlejší než předchozí generace. O přesné snímání pohybu se stará senzor Hero 25K s citlivostí až 25 600 DPI. Myš disponuje 13 programovatelnými tlačítky včetně nastavitelného DPI tlačítka, které lze otočit nebo zcela odstranit podle preferencí uživatele. Kolečko nabízí dva režimy – klasický krokový a volný hyperfast pro rychlé scrollování. Výdrž baterie a RGB podsvícení Integrovaná baterie vydrží až 120 hodin při vypnutém podsvícení, respektive 37 hodin s aktivním RGB. Nabíjení probíhá přes USB-C a myš je kompatibilní s podložkou Logitech Powerplay pro bezdrátové dobíjení. RGB podsvícení Lightsync nabízí 16,8 milionu barev v osmiprvkovém poli LED diod s automatickým stmíváním při detekci ruky. CHCI HERNÍ MYŠ V AKCI Hmotnost myši činí 106 gramů, což je méně než u předchozích generací. Rozměry 13,14 × 7,92 × 4,11 cm odpovídají ergonomickému tvaru určenému pro praváky. V balení najdete bezdrátový USB přijímač, nabíjecí kabel a kryt tlačítka DPI. Pro koho je myš vhodná Logitech G502 X Plus ocení především hráči FPS a MOBA her, kteří potřebují přesný senzor a rychlou odezvu. Díky velkému počtu programovatelných tlačítek se hodí také pro MMO hráče nebo uživatele pracující s CAD softwarem. Ergonomický tvar vyhovuje středně velkým až větším rukám při úchopu stylem palm grip. Naopak méně vhodná bude pro ty, kdo potřebují Bluetooth připojení – myš funguje výhradně přes proprietární Lightspeed přijímač. Chybí také možnost přidávat závaží pro úpravu hmotnosti, která byla dostupná u starších verzí. Leváci si rovněž nepřijdou na své, tvar je ryze pravácký. Hodnocení uživatelů v recenzích Na Alze si myš vysloužila hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 216 zákazníků, přičemž 91 % z nich produkt doporučuje. Z 70 uživatelských recenzí vyplývá vysoká spokojenost s ergonomií, kvalitou zpracování a přesností senzoru. Reklamovanost produktu činí pouhých 0,65 %. Uživatelé nejčastěji chválí pohodlný úchop, dlouhou výdrž baterie, množství programovatelných tlačítek a možnost uložit profily přímo do paměti myši. Oceňují také přechod na USB-C a kvalitu hybridních spínačů bez problémů s dvojklikem. KOUPIT HERNÍ MYŠ LOGITECH Mezi nejčastější výtky patří hlučné scrollovací kolečko v krokovém režimu, absence Bluetooth a nemožnost upravit hmotnost závažími. Někteří uživatelé také kritizují software G Hub jako nepřehledný, byť jiní s ním problémy nemají. Volný režim kolečka je podle některých recenzí příliš citlivý. Máte zkušenosti s myšmi řady Logitech G502? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza hraní her Logitech myš Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024