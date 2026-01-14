TOPlist

Skvěle vybavená herní myš Logitech G502 X Plus zlevnila. Češi si ji oblíbili

  • Logitech G502 X Plus v bílé barvě aktuálně stojí jen 2 399 Kč místo původních 4 199 Kč
  • Bezdrátová herní myš nabízí hybridní spínače Lightforce, senzor Hero 25K a výdrž až 120 hodin
  • Myš si získala přízeň hráčů s hodnocením 4,7 z 5 hvězdiček a 91 % spokojených zákazníků

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
14.1.2026 10:00
Ikona komentáře 0
Logitech G502 X Plus bila v ruce

Legendární herní myš Logitech G502 X Plus se dočkala výrazného zlevnění. Bílá varianta, která na trh dorazila na podzim 2022 s cenou 4 199 Kč, se nyní prodává za pouhých 2 399 Kč. Ušetříte tedy téměř polovinu původní částky, což z této myši dělá jednu z nejzajímavějších koupí v kategorii prémiových bezdrátových herních periferií.

Hybridní spínače a bezdrátová technologie Lightspeed

Logitech G502 X Plus představuje nejnovější generaci oblíbené řady G502. Největší novinkou jsou hybridní opticko-mechanické spínače Lightforce, které kombinují rychlost optické aktivace s hmatovou odezvou mechanických spínačů. Bezdrátové připojení zajišťuje technologie Lightspeed s aktualizovaným protokolem, který má být o 68 % rychlejší než předchozí generace.

Logitech G502 X Plus bila render

O přesné snímání pohybu se stará senzor Hero 25K s citlivostí až 25 600 DPI. Myš disponuje 13 programovatelnými tlačítky včetně nastavitelného DPI tlačítka, které lze otočit nebo zcela odstranit podle preferencí uživatele. Kolečko nabízí dva režimy – klasický krokový a volný hyperfast pro rychlé scrollování.

Výdrž baterie a RGB podsvícení

Integrovaná baterie vydrží až 120 hodin při vypnutém podsvícení, respektive 37 hodin s aktivním RGB. Nabíjení probíhá přes USB-C a myš je kompatibilní s podložkou Logitech Powerplay pro bezdrátové dobíjení. RGB podsvícení Lightsync nabízí 16,8 milionu barev v osmiprvkovém poli LED diod s automatickým stmíváním při detekci ruky.

CHCI HERNÍ MYŠ V AKCI

Hmotnost myši činí 106 gramů, což je méně než u předchozích generací. Rozměry 13,14 × 7,92 × 4,11 cm odpovídají ergonomickému tvaru určenému pro praváky. V balení najdete bezdrátový USB přijímač, nabíjecí kabel a kryt tlačítka DPI.

Pro koho je myš vhodná

Logitech G502 X Plus ocení především hráči FPS a MOBA her, kteří potřebují přesný senzor a rychlou odezvu. Díky velkému počtu programovatelných tlačítek se hodí také pro MMO hráče nebo uživatele pracující s CAD softwarem. Ergonomický tvar vyhovuje středně velkým až větším rukám při úchopu stylem palm grip.

Logitech G502 X Plus bila render seshora

Naopak méně vhodná bude pro ty, kdo potřebují Bluetooth připojení – myš funguje výhradně přes proprietární Lightspeed přijímač. Chybí také možnost přidávat závaží pro úpravu hmotnosti, která byla dostupná u starších verzí. Leváci si rovněž nepřijdou na své, tvar je ryze pravácký.

Hodnocení uživatelů v recenzích

Na Alze si myš vysloužila hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 216 zákazníků, přičemž 91 % z nich produkt doporučuje. Z 70 uživatelských recenzí vyplývá vysoká spokojenost s ergonomií, kvalitou zpracování a přesností senzoru. Reklamovanost produktu činí pouhých 0,65 %.

Uživatelé nejčastěji chválí pohodlný úchop, dlouhou výdrž baterie, množství programovatelných tlačítek a možnost uložit profily přímo do paměti myši. Oceňují také přechod na USB-C a kvalitu hybridních spínačů bez problémů s dvojklikem.

KOUPIT HERNÍ MYŠ LOGITECH

Mezi nejčastější výtky patří hlučné scrollovací kolečko v krokovém režimu, absence Bluetooth a nemožnost upravit hmotnost závažími. Někteří uživatelé také kritizují software G Hub jako nepřehledný, byť jiní s ním problémy nemají. Volný režim kolečka je podle některých recenzí příliš citlivý.

Máte zkušenosti s myšmi řady Logitech G502?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024