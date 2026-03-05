Legendární herní myš pořádně zlevnila. Logitech G502 X Plus teď stojí jen 2,5 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Logitech G502 X Plus je bezdrátová herní myš se senzorem HERO 25K a hybridními spínači LIGHTFORCE Aktuálně stojí 2 499 Kč místo 3 299 Kč (sleva 800 Kč) Legendární G502 v bezdrátové verzi s RGB podsvícením, výdrží až 130 hodin a podporou bezdrátového nabíjení POWERPLAY Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.3.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Série G502 je jednou z nejprodávanějších herních myší na světě – a její nejnovější bezdrátová verze je teď výrazně dostupnější. Logitech G502 X Plus koupíte za 2 499 Kč místo původních 3 299 Kč. Kombinace prémiového senzoru, hybridních spínačů a bezdrátové technologie LIGHTSPEED za tuto cenu je na trhu ojedinělá. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte prémiovou bezdrátovou herní myš s perfektní ergonomií a spoustou programovatelných tlačítek.⚠️ Zvažte, pokud vám vadí hlasitější scrollovací kolečko nebo potřebujete Bluetooth připojení.💡 Za 2 499 Kč dostáváte legendární ergonomii G502, senzor HERO 25K, bezdrátovou technologii LIGHTSPEED a RGB podsvícení – to je v této cenové hladině výjimečné. KOUPIT MYŠ LOGITECH G502 X PLUS Proč je tahle myš zajímavá G502 X Plus je nejnovější iterací legendární řady G502, která si za léta získala kultovní status mezi hráči. Logitech ji kompletně přepracoval a vybavil nejnovějšími technologiemi. Senzor HERO 25K nabízí citlivost až 25 600 DPI s přesností na desetiny mikronů – bez vyhlazování, filtrování nebo zrychlení. V praxi to znamená, že myš reaguje přesně tak, jak pohybujete rukou. Hlavním tahákem jsou hybridní spínače LIGHTFORCE. Kombinují optickou rychlost aktivace s mechanickou haptickou odezvou – máte tedy rychlost optických spínačů a zároveň ten „klik“, na který jste zvyklí. Výdrž baterie dosahuje až 130 hodin při vypnutém RGB, nebo 37 hodin s plným podsvícením. To je na bezdrátovou herní myš s RGB nadstandard. Ergonomie a programovatelná tlačítka Tvar G502 je mezi hráči oblíbený z dobrého důvodu – myš perfektně padne do ruky pro palm i claw grip. Hmotnost 106 gramů je kompromis mezi lehkostí a stabilitou. Několik recenzentů uvádí, že „myš srostla s rukou prakticky okamžitě“ a že na jakoukoliv jinou už nebudou chtít. K dispozici je 13 programovatelných tlačítek včetně dvou bočních u palce a přepínače DPI. Tlačítko DPI je navíc odnímatelné a otočné – můžete si ho přizpůsobit úchopu nebo nahradit záslepkou. Kolečko podporuje dva režimy: precizní scrollování po krocích nebo volný hyperscroll pro rychlé procházení dlouhých dokumentů. Naklápění doleva/doprava přidává další dva programovatelné vstupy. CHCI MYŠ LOGITECH V AKCI Bezdrátové připojení a RGB Bezdrátová technologie LIGHTSPEED je v nové generaci o 68 % rychlejší než předchozí verze. Odezva je prakticky nerozeznatelná od kabelové myši – několik uživatelů v recenzích potvrzuje, že si „nevšimli rozdílu mezi kabelem a LIGHTSPEED“. Připojení probíhá přes USB receiver, který se strká do PC. Bluetooth myš nepodporuje, což může být pro některé limitace. RGB podsvícení LIGHTSYNC nabízí 16,8 milionu barev v soustavě 8 LED diod. Podsvícení lze synchronizovat s dalšími zařízeními Logitech G přes software G HUB. Chytrou funkcí je automatické ztlumení, když položíte ruku na myš – šetří to baterii. Nabíjení probíhá přes USB-C a myš je kompatibilní s podložkou POWERPLAY pro bezdrátové nabíjení během hraní. Co říkají uživatelé Na Alze má myš hodnocení 4,7 z 5 (231 hodnocení) a 90 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se přes 5000 kusů s reklamovaností pouze 0,86 %. Nejčastěji chválí ergonomii, množství programovatelných tlačítek, kvalitu senzoru a dlouhou výdrž baterie. Jeden recenzent shrnuje: „Je to moje snad 15. bezdrátová myš od Logitechu a tato je zcela jiná liga.“ Kritické hlasy se soustředí hlavně na hlasité scrollovací kolečko. Jeden uživatel píše, že „při rychlejším scrollování bylo cvakání slyšet po celém bytě“. Další zmiňují, že hlavní spínače jsou hlučnější než u předchozí generace G502. Software G HUB má smíšené recenze – někteří ho chválí za přehlednost, jiní ho označují za nepřehledný. A oproti starší G502 chybí možnost přidat závaží pro úpravu hmotnosti. Kdy tahle myš smysl nedává Pokud pracujete v tichém prostředí nebo vám vadí hlasité klikání a scrollování, G502 X Plus vás může rušit. Stejně tak pokud potřebujete Bluetooth připojení (například pro připojení k více zařízením) – myš podporuje pouze proprietární LIGHTSPEED receiver. A pokud jste fanoušek starší G502 a chcete si upravovat hmotnost závažími, tato verze to neumožňuje. Pro uživatele Linuxu je tu také komplikace – RGB nelze bez softwaru G HUB vypnout, a ten je pouze pro Windows a macOS. Někteří uživatelé také hlásí občasné problémy s vynecháváním kurzoru, ale to může být individuální závada. KOUPIT MYŠ SE SLEVOU Verdikt: pro koho se to vyplatí Logitech G502 X Plus za 2 499 Kč je výborná volba pro hráče, kteří chtějí prémiovou bezdrátovou myš s legendární ergonomií, rychlým senzorem a spoustou programovatelných tlačítek. Hybridní spínače LIGHTFORCE, technologie LIGHTSPEED a výdrž až 130 hodin jsou v této cenové kategorii nadstandard. Počítejte ale s tím, že kolečko a spínače jsou hlučnější a závaží pro úpravu hmotnosti chybí. CHCI SLEVU NA LOGITECH G502 X PLUS Preferujete bezdrátovou myš, nebo stále sázíte na kabel? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.