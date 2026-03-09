TOPlist

Logitech Brio 100 za 849 Kč: solidní FullHD webkamera má skvělé recenze a krytku objektivu

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
9.3.2026 22:00
Ikona komentáře 0
Logitech Brio 100 barevne varianty

Pokud vám vestavěná kamera v notebooku nestačí a nechcete utrácet tisíce za profesionální řešení, Logitech Brio 100 je rozumný kompromis. Aktuálně ji pořídíte za 849 Kč místo původních 999 Kč, při uvedení na trh v září 2023 pak stála 1 199 Kč. Disponuje krytkou objektivu a pracuje s rozlišením FullHD.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud potřebujete lepší obraz na videohovory než nabízí notebook a nechcete řešit složité nastavování.
⚠️ Zvažte, pokud máte monitor s velmi úzkým rámečkem nebo potřebujete autofokus pro práci s dokumenty zblízka.
💡 Za 849 Kč dostáváte značkovou FullHD kameru s krytkou soukromí a automatickým vyvážením světla – to u levnějších no-name modelů často chybí.

KOUPIT WEBKAMERU V AKCI

Proč je tahle webkamera zajímavá

Logitech Brio 100 cílí na lidi, kteří pracují z domova a chtějí na Teams, Zoom nebo Google Meet vypadat lépe než přes rozmazanou kameru v notebooku. Hlavní předností je rozlišení FullHD 1080p při 30 snímcích za sekundu a funkce RightLight 2, která automaticky upravuje jas a kontrast podle světelných podmínek v místnosti.

Logitech Brio 100 render

Praktickým bonusem je mechanická krytka objektivu – po skončení hovoru ji jednoduše zasunete a máte jistotu, že vás nikdo nesleduje. Logitech navíc uvádí, že kamera má certifikát uhlíkově neutrálního produktu a je částečně vyrobena z recyklovaných plastů.

Obraz a zvuk v praxi

Kamera používá 4prvkový objektiv s antireflexní vrstvou a záběr 58°, což je relativně úzký úhel. V praxi to znamená, že zabere především vás a ne celou místnost za vámi – pro většinu videohovorů je to spíše výhoda. Někteří uživatelé ale upozorňují, že ostření je fixní přibližně na 1 metr, takže pokud sedíte blíže k monitoru, obraz nemusí být úplně ostrý.

Vestavěný všesměrový mikrofon s dosahem asi 1 metr postačí na běžné hovory. Pro podcasty nebo streamování to pochopitelně nestačí, ale pro pracovní videokonference je kvalita přijatelná.

Instalace a kompatibilita

Brio 100 funguje na principu plug and play – stačí připojit USB-A kabel (délka 1,5 m) do počítače a systém si automaticky nainstaluje ovladače. Kamera je kompatibilní s Windows, macOS i ChromeOS a funguje bez problémů i na Linuxu. Podporuje všechny běžné platformy: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet a další.

Pro pokročilejší nastavení (úprava jasu, kontrastu, zoomu) můžete využít aplikaci Logi Options+, která je ale dostupná pouze pro Windows a macOS.

OBJEDNAT WEBKAMERU LOGITECH

Co říkají uživatelé

Na Alze má Brio 100 hodnocení 4,6 z 5 (39 hodnocení) a 87 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se přes 2 000 kusů s velmi nízkou reklamovaností (0,25 %). Nejčastěji lidé chválí kvalitu obrazu vzhledem k ceně, snadnou instalaci a praktickou krytku objektivu. Několik recenzentů zmiňuje, že jde o výrazný upgrade oproti kamerám v noteboocích.

Objevují se ale i kritické hlasy. Opakovaně se zmiňuje problematický klip na monitor – nemá pružinu a drží pouze vlastní vahou, takže na monitorech s úzkým rámečkem může snadno spadnout. Někteří uživatelé hlásí přeexponovaný obraz při určitém osvětlení a pár recenzí kritizuje absenci autofokusu. Také 30 snímků za sekundu může někomu připadat málo – plynulejší 60fps Brio 100 nenabízí.

Kdy to smysl nedává

Pokud máte monitor s velmi úzkým rámečkem, klip kamery může zabírat celou horní lištu a překážet při práci. Rovněž pokud potřebujete autofokus (například pro ukazování dokumentů nebo produktů zblízka), Brio 100 vám nebude vyhovovat – má fixní ostření. A pokud streamujete nebo nahráváte videa a potřebujete 60fps, podívejte se raději po vyšších modelech.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Logitech Brio 100 za 849 Kč je rozumná volba pro home office a běžné videohovory. Dostanete FullHD rozlišení, automatické vyvážení světla, krytku soukromí a spolehlivou plug-and-play instalaci od zavedené značky. Nepočítejte ale s autofokusem ani 60fps – pro náročnější použití se podívejte na vyšší modely jako Logitech Brio 300.

VYUŽÍT SLEVU 15 %

Jakou webkameru aktuálně používáte? Vystačíte si s vestavěnou v notebooku, nebo jste přešli na externí?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024