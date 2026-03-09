Logitech Brio 100 za 849 Kč: solidní FullHD webkamera má skvělé recenze a krytku objektivu Hlavní stránka Zprávičky Logitech Brio 100 je FullHD webkamera s rozlišením 1080p, vestavěným mikrofonem a krytkou objektivu pro soukromí Aktuálně stojí 849 Kč místo 999 Kč (sleva 15 %, tedy 150 Kč) Při uvedení v září 2023 stála 1 199 Kč – aktuální cena je historicky nejnižší Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Pokud vám vestavěná kamera v notebooku nestačí a nechcete utrácet tisíce za profesionální řešení, Logitech Brio 100 je rozumný kompromis. Aktuálně ji pořídíte za 849 Kč místo původních 999 Kč, při uvedení na trh v září 2023 pak stála 1 199 Kč. Disponuje krytkou objektivu a pracuje s rozlišením FullHD. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete lepší obraz na videohovory než nabízí notebook a nechcete řešit složité nastavování.⚠️ Zvažte, pokud máte monitor s velmi úzkým rámečkem nebo potřebujete autofokus pro práci s dokumenty zblízka.💡 Za 849 Kč dostáváte značkovou FullHD kameru s krytkou soukromí a automatickým vyvážením světla – to u levnějších no-name modelů často chybí. KOUPIT WEBKAMERU V AKCI Proč je tahle webkamera zajímavá Logitech Brio 100 cílí na lidi, kteří pracují z domova a chtějí na Teams, Zoom nebo Google Meet vypadat lépe než přes rozmazanou kameru v notebooku. Hlavní předností je rozlišení FullHD 1080p při 30 snímcích za sekundu a funkce RightLight 2, která automaticky upravuje jas a kontrast podle světelných podmínek v místnosti. Praktickým bonusem je mechanická krytka objektivu – po skončení hovoru ji jednoduše zasunete a máte jistotu, že vás nikdo nesleduje. Logitech navíc uvádí, že kamera má certifikát uhlíkově neutrálního produktu a je částečně vyrobena z recyklovaných plastů. Obraz a zvuk v praxi Kamera používá 4prvkový objektiv s antireflexní vrstvou a záběr 58°, což je relativně úzký úhel. V praxi to znamená, že zabere především vás a ne celou místnost za vámi – pro většinu videohovorů je to spíše výhoda. Někteří uživatelé ale upozorňují, že ostření je fixní přibližně na 1 metr, takže pokud sedíte blíže k monitoru, obraz nemusí být úplně ostrý. Vestavěný všesměrový mikrofon s dosahem asi 1 metr postačí na běžné hovory. Pro podcasty nebo streamování to pochopitelně nestačí, ale pro pracovní videokonference je kvalita přijatelná. Instalace a kompatibilita Brio 100 funguje na principu plug and play – stačí připojit USB-A kabel (délka 1,5 m) do počítače a systém si automaticky nainstaluje ovladače. Kamera je kompatibilní s Windows, macOS i ChromeOS a funguje bez problémů i na Linuxu. Podporuje všechny běžné platformy: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet a další. Pro pokročilejší nastavení (úprava jasu, kontrastu, zoomu) můžete využít aplikaci Logi Options+, která je ale dostupná pouze pro Windows a macOS. OBJEDNAT WEBKAMERU LOGITECH Co říkají uživatelé Na Alze má Brio 100 hodnocení 4,6 z 5 (39 hodnocení) a 87 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se přes 2 000 kusů s velmi nízkou reklamovaností (0,25 %). Nejčastěji lidé chválí kvalitu obrazu vzhledem k ceně, snadnou instalaci a praktickou krytku objektivu. Několik recenzentů zmiňuje, že jde o výrazný upgrade oproti kamerám v noteboocích. Objevují se ale i kritické hlasy. Opakovaně se zmiňuje problematický klip na monitor – nemá pružinu a drží pouze vlastní vahou, takže na monitorech s úzkým rámečkem může snadno spadnout. Někteří uživatelé hlásí přeexponovaný obraz při určitém osvětlení a pár recenzí kritizuje absenci autofokusu. Také 30 snímků za sekundu může někomu připadat málo – plynulejší 60fps Brio 100 nenabízí. Kdy to smysl nedává Pokud máte monitor s velmi úzkým rámečkem, klip kamery může zabírat celou horní lištu a překážet při práci. Rovněž pokud potřebujete autofokus (například pro ukazování dokumentů nebo produktů zblízka), Brio 100 vám nebude vyhovovat – má fixní ostření. A pokud streamujete nebo nahráváte videa a potřebujete 60fps, podívejte se raději po vyšších modelech. Verdikt: pro koho se to vyplatí Logitech Brio 100 za 849 Kč je rozumná volba pro home office a běžné videohovory. Dostanete FullHD rozlišení, automatické vyvážení světla, krytku soukromí a spolehlivou plug-and-play instalaci od zavedené značky. Nepočítejte ale s autofokusem ani 60fps – pro náročnější použití se podívejte na vyšší modely jako Logitech Brio 300. VYUŽÍT SLEVU 15 % Jakou webkameru aktuálně používáte? Vystačíte si s vestavěnou v notebooku, nebo jste přešli na externí? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Logitech příslušenství Sleva webkamery Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024