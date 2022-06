Na léto ideální! LIDL má v akci vodotěsný reproduktor Dual

Už pomalu plánujete letní dovolenou a přemýšlíte, čím byste si zajišťovali hudební zábavu na pláži, u stolku v kempu či na vyhřáté terase apartmánu? Nebo vám nějaký decentní zdroj zvuku chybí už teď na koupališti nebo třeba při posezení na chalupě v Česku? Tak to jste už určitě hledali nějaký šikovný bezdrátový reproduktor, který nestojí moc peněz, dobře hraje a vydrží v případě nutnosti i trochu horší zacházení. Jeden přesně takový teď nabízí v příjemné cenové akci e-shop řetězce LIDL.

Reproduktor nese jméno Dual BTP E2 a hned v názvu má také “vodotěsný”, což zaručuje krytí IPX7. Výdrž na jedno nabití je až 10 hodin při střední hlasitosti a hudbu můžete do přístroje s jedním 1,75″ měničem poslat nejen přes Bluetooth, ale třeba i jack konektor.

Rozměry drobného válcovitého reproduktoru jsou cca 82 x 70 x 78 milimetrů a hmotnost je 120 gramů. Aktuální akční cena činí 499 Kč a měla by platit minimálně do neděle 19. června (případně do vyprodání zásob).

Stačil by vám takový reproduktor? Nebo co by měl mít navíc?