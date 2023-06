LIDL má v akci hned pět kusů Zigbee osvětlení. Vyberete si?

Zajímavá příležitost pro fanoušky chytré domácnosti, kteří shánějí osvětlení s komunikačním protokolem Zigbee a případně se jim hodí i základní připojovací brána. E-shop řetězce LIDL má momentálně v akci hned pětici produktů či sad, které obsahují chytrá světla, případně i zmíněnou bránu. Tak se na ně mrkněte, třeba vás zaujmou…

SILVERCREST® Zigbee 3.0 Smart Home Centrální jednotka SGWZ 1 A2 a venkovní LED reflektor

Sada, jejíž součást jsou dva rozdílné produkty. V prvé řadě je to výkonný venkovní reflektor se světelností 3 000 lm a krytím IP65. Teplota světla je od 2 000 do 6 500 K. Současně s ním je v sadě základní Zigbee brána. Tato dvě zařízení by dohromady běžně stála 1 448 Kč, nyní jsou společně k sehnání za 899 Kč.

LIVARNO home Zigbee 3.0 Smart Home Sada zahradních LED reflektoru, 3dílná

Příjemné osvětlení zahrady nebo balkonu, rovněž vybavené krytím IP65 proti vodě a prachu. Je možná pevná montáž i montáž pomocí bodce. Celkový příkon je cca 9 W, světelný tok cca 420 lm.

Teplota světla je mezi 2 000 – 6 500 K. Jednotlivě by světla stála 3 597 Kč, momentálně jsou dohromady k mání za 3 299 Kč.

LIVARNO home Zigbee 3.0 Smart Home Stolní LED lampa

Příjemné, neoslňující osvětlení. Moderní design ve stříbrném vzhledu. Podstavec šetrný k nábytku. Světelný tok: 1000 lm. Teplota světla: 2700-6500 K. To jsou části popisu této Zigbee lampy, která běžně vyjde na 1 299 Kč, ale nyní je k mání za hezkých 799 Kč.

LIVARNO home Zigbee 3.0 Smart Home Sada filamentových LED žárovek, 2dílná, filament

Dvě žárovky s klasickým závitem E27, které jsou vybaveny rovnými filamentovými tyčinkami. Teplota světla činí 2 100 K, příkon je 6,5 W a světelný tok dosahuje hodnoty 550 lm. Jednotlivě by stály 498 Kč, ale teď jsou při koupi v tomto páru k sehnání za výhodnější cenu 399 Kč.

LIVARNO home Zigbee 3.0 Smart Home Sada filamentových LED žárovek, 2dílná, spirála

Obdobná sada, jen u těchto žárovek svícení zajišťuje spirála. Příkon je 7,1 W, jinak hodnoty světelného toku i teploty jsou totožné. Stejná je i běžná a zvýhodněná cena jako v předchozím případě. Nyní je tedy pár těchto žárovek za 399 Kč.

Vybrali jste? Která sada zaujala nejvíc?