Nářadí z LIDLu, které si oblíbili zákazníci díky jeho sympatické ceně a slušné kvalitě, láká minimálně k vyzkoušení. Tuplem, když se někdy nějaký kousek objeví v akci. To je aktuálně případ PARKSIDE kufru s nářadím pro elektrikáře, který může posloužit profíkům i hobíkům a… a to je na tom to nejlepší… stojí o čtvrtinu méně než běžně. Box s třiaosmdesáti kusy nářadí běžně stojí bez jedné koruny deset tisíc. Nyní sleva srazila cenu na 7 499 Kč.

Kufr na nářadí odolný proti stříkající vodě s kapsičkami a polstrovaným popruhem obsahuje například 8x kleště, 12x pevný šroubovák, 2x nůž, 8x šroubovák s vyměnitelnými čepelemi nebo 31dílnou sadu bitů neboli nástavců. Nechybí odizolovávač kabelů, elektrikářský klíč, vodováha a dvě zkoušečky (1x zkoušečka fází 125–250 V a 1x bezkontaktní zkoušečka napětí, 60–1 000 V AC). Celý box váží bezmála 12 kilogramů a jde o nejvybavenější PARKSIDE kufr v nabídce LIDL shopu. Sleva je podle všeho platná pouze do neděle.

