TOPlist

Lidl zlevnil svou centrální jednotku na polovinu! Umí Zigbee 3.0 a podporuje hlasové ovládání

  • Centrální jednotka SILVERCREST Zigbee 3.0 je nyní v Lidlu za poloviční cenu 319,90 Kč
  • Zařízení umožňuje ovládat chytré žárovky, zásuvky či senzory z telefonu nebo hlasem
  • Podporuje Apple HomeKit, Google Assistant a propojení s produkty jiných značek

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
26.12.2025 10:00
Ikona komentáře 0
Zigbee 3.0 Smart Home centralni jednotka SGWZ 1 A2 s logem lidlu v pozadi

Chcete si vyzkoušet chytrou domácnost, ale nechcete utrácet tisíce korun? Lidl aktuálně nabízí centrální jednotku SILVERCREST Zigbee 3.0 za polovinu původní ceny. Místo obvyklých 649,90 Kč ji pořídíte za 319,90 Kč.

K čemu vlastně centrální jednotka slouží?

Představte si centrální jednotku jako „mozek“ vaší chytré domácnosti. Sama o sobě nic nesleduje, ale propojuje všechna chytrá zařízení dohromady a umožňuje je ovládat z jednoho místa – z aplikace v telefonu.

Zigbee 3.0 Smart Home centralni jednotka SGWZ 1 A2 produktovy render

Jakmile jednotku připojíte k domácí Wi-Fi síti pomocí ethernetového kabelu, můžete k ní postupně přidávat kompatibilní zařízení. Ta pak ovládáte přes aplikaci Lidl Home, a to i když nejste doma. Chcete zkontrolovat, jestli jste zhasli světla? Stačí otevřít telefon.

Co všechno můžete ovládat?

Centrální jednotka SILVERCREST komunikuje prostřednictvím standardu Zigbee 3.0, což je bezdrátová technologie podobná Bluetooth. Její hlavní výhodou je kompatibilita napříč značkami – nepotřebujete kupovat pouze produkty z Lidlu, ale můžete připojit i zařízení od Philips Hue či jiných značek a výrobců podporujících Zigbee 3.0.

CHCI ZIGBEE HUB V AKCI

Ovládat můžete například chytré žárovky (zapínání, vypínání, jas, barva), chytré zásuvky (vzdálené vypnutí spotřebičů), pohybové senzory nebo dveřní čidla. Dosah jednotky činí přibližně 70 metrů ve volném prostoru, což pro běžný byt nebo dům bohatě stačí.

Hlasové ovládání a Apple HomeKit

Kromě aplikace Lidl Home můžete chytrou domácnost ovládat i hlasem přes asistenta od Googlu. Jednotka rovněž podporuje Apple HomeKit, takže majitelé iPhonů ji mohou integrovat do aplikace Domácnost a ovládat vše přes Siri.

Pro koho je centrální jednotka vhodná?

SILVERCREST Zigbee 3.0 je ideální volbou pro začátečníky, kteří chtějí chytrou domácnost vyzkoušet bez velkých investic. Za necelých 320 korun získáte základ, na který můžete postupně nabalovat další zařízení. Lidl má ve své nabídce především chytré osvětlení.

KOUPIT ZIGBEE HUB Z LIDLU

Jednotka se hodí i pro ty, kdo už nějaká Zigbee zařízení vlastní a hledají cenově dostupnou alternativu k dražším hubům. Rozměry 8,9 × 8,9 × 2,35 cm a hmotnost pouhých 76 gramů znamenají, že ji snadno schováte za router nebo na polici. Součástí je také 3letá záruka.

Uvažujete o pořízení chytré domácnosti?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
Chytrý zámek TP-LInk Tapo DL130 PalmKey

TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka

Adam Kurfürst
8.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024