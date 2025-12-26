Lidl zlevnil svou centrální jednotku na polovinu! Umí Zigbee 3.0 a podporuje hlasové ovládání Hlavní stránka Zprávičky Centrální jednotka SILVERCREST Zigbee 3.0 je nyní v Lidlu za poloviční cenu 319,90 Kč Zařízení umožňuje ovládat chytré žárovky, zásuvky či senzory z telefonu nebo hlasem Podporuje Apple HomeKit, Google Assistant a propojení s produkty jiných značek Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Chcete si vyzkoušet chytrou domácnost, ale nechcete utrácet tisíce korun? Lidl aktuálně nabízí centrální jednotku SILVERCREST Zigbee 3.0 za polovinu původní ceny. Místo obvyklých 649,90 Kč ji pořídíte za 319,90 Kč. K čemu vlastně centrální jednotka slouží? Představte si centrální jednotku jako „mozek“ vaší chytré domácnosti. Sama o sobě nic nesleduje, ale propojuje všechna chytrá zařízení dohromady a umožňuje je ovládat z jednoho místa – z aplikace v telefonu. Jakmile jednotku připojíte k domácí Wi-Fi síti pomocí ethernetového kabelu, můžete k ní postupně přidávat kompatibilní zařízení. Ta pak ovládáte přes aplikaci Lidl Home, a to i když nejste doma. Chcete zkontrolovat, jestli jste zhasli světla? Stačí otevřít telefon. Co všechno můžete ovládat? Centrální jednotka SILVERCREST komunikuje prostřednictvím standardu Zigbee 3.0, což je bezdrátová technologie podobná Bluetooth. Její hlavní výhodou je kompatibilita napříč značkami – nepotřebujete kupovat pouze produkty z Lidlu, ale můžete připojit i zařízení od Philips Hue či jiných značek a výrobců podporujících Zigbee 3.0. CHCI ZIGBEE HUB V AKCI Ovládat můžete například chytré žárovky (zapínání, vypínání, jas, barva), chytré zásuvky (vzdálené vypnutí spotřebičů), pohybové senzory nebo dveřní čidla. Dosah jednotky činí přibližně 70 metrů ve volném prostoru, což pro běžný byt nebo dům bohatě stačí. Hlasové ovládání a Apple HomeKit Kromě aplikace Lidl Home můžete chytrou domácnost ovládat i hlasem přes asistenta od Googlu. Jednotka rovněž podporuje Apple HomeKit, takže majitelé iPhonů ji mohou integrovat do aplikace Domácnost a ovládat vše přes Siri. Pro koho je centrální jednotka vhodná? SILVERCREST Zigbee 3.0 je ideální volbou pro začátečníky, kteří chtějí chytrou domácnost vyzkoušet bez velkých investic. Za necelých 320 korun získáte základ, na který můžete postupně nabalovat další zařízení. Lidl má ve své nabídce především chytré osvětlení. KOUPIT ZIGBEE HUB Z LIDLU Jednotka se hodí i pro ty, kdo už nějaká Zigbee zařízení vlastní a hledají cenově dostupnou alternativu k dražším hubům. Rozměry 8,9 × 8,9 × 2,35 cm a hmotnost pouhých 76 gramů znamenají, že ji snadno schováte za router nebo na polici. Součástí je také 3letá záruka. Uvažujete o pořízení chytré domácnosti? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá domácnost Lidl Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024