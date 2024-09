Lidl se kromě provozu supermarketu soustředí i na cloudová řešení

IT byznys spustil už před pár lety

Loni na něm měl tržby skoro 2 miliardy eur

Většina z nás si Lidl spojuje jen s diskontními prodejnami, případně s e-shopem, kde se dají nakoupit potraviny, oblečení nebo třeba elektronika ve slevách. A nebo nářadí Parkside, jehož propagace se ujal sám Arnie. Ale to je jen jedna část velkého byznysu Lidlu. Ta druhá se odehrává na pozadí, respektive v počítačích. A německému gigantu vynáší velmi zajímavé peníze.

Lidl, stejně jako Kaufland, spadá pod společnost Schwarz Gruppe. Tu založil „otec Lidlu“ Dieter Schwarz, který se od roku 1973 specializuje na maloobchodní prodej potravin. Z mateřského Německa záhy expandoval do dalších zemí světa, čímž mimochodem získal jmění v odhadované výši 38 miliard dolarů (asi 850 miliard Kč). Jenže doba pokročila a svět táhnou kupředu moderní technologie, nikoliv mléko v akci. Na to slyší i Schwarz Gruppe, a tak nejen prodává různorodou elektroniku a příslušenství, ale před několika lety se pustil i do IT, cloudových řešení, kybernetické bezpečnosti a v neposlední řadě i do AI.

O tom, že se Lidlu, respektive společnosti Schwarze Gruppe, v této oblasti daří velmi dobře, svědčí i to, že loni pro tuto oblast založila samostatnou divizi s názvem Schwarz Digits. Přitom prapůvodně nemělo jít o IT byznys. Lidlu podle šéfa této divize Christiana Müllera zkrátka začaly docházet výpočetní kapacity. Neustále rozšiřoval své projekty a musel místo na cloudu draze nakupovat, stejně jako pro něj kyberbezpečnost řešily firmy třetích stran.

A tak došlo k rozhodnutí vyřešit si vše „na vlastním písečku“. A protože najednou výpočetních kapacit společnost měla přespříliš, začala s nimi obchodovat a nabízet je ve spolupráci s německým cloudovým gigantem StackIT ostatním zájemcům. Ukázalo se také, že na území Německa už provozuje 3 vlastní datacentra a jeho systémy běží na procesorech Intel a AMD.

Miliardový byznys Lidlu

Cloudový byznys německé společnosti Schwarz Gruppe se nečekaně rozjel. Divize má okolo 7 500 zaměstnanců a v současnosti k jejím klientům patří například hamburský přístav nebo fotbalový klub Bayern Mnichov.

Jen za loňský rok činily tržby této digitální divize 1,9 miliardy eur. Mateřská společnost Lidlu přitom tento typ byznysu hodlá i nadále rozvíjet a vidí v něm budoucnost nejen svého podnikání, ale i evropské snahy udržet se na špici IT. Společnost tak podle výroční zprávy každoročně investuje asi 8 miliard eur do různých projektů, včetně digitalizace.

Nedávno navíc své pole zájmu rozšířila také o umělou inteligenci, do níž neváhá hodně investovat. A podle některých zdrojů se tady nabízí srovnání se společností Amazon, která začala růst velmi podobným stylem a dnes je mezinárodním gigantem, jehož vliv dalece přesahuje obchodování přes internet.

Zdroje: Wikimedia, Schwarz Digits, Financial Times