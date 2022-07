Chytře osvícená zahrada: V LIDLu je k mání RGB koule

Mezi smart home produkty z nabídky obchodního řetězce LIDL, které ke komunikaci využívají standard Zigbee 3.0 a jsou schopné přijímat instrukce od mobilní aplikace, se i přes naše pravidelné tipy stále ukrývají různé klenoty. Jeden takový má dokonce i vzhled perly a má za úkol co nejvíce zářit. Tím zařízením je exteriérová barevná světelná LED koule patřící do série Livarno Home. Díky připojitelným bodcům je možné ji pevně nainstalovat i do trávníku, ale položit se dá také jen tak na chodník či terasu.

K dispozici jsou hned dvě verze, přičemž Zigbee 3.0 disponují obě. Menší má v průměru 40 centimetrů a vyjde na 1 599 Kč. Větší varianta s 50cm průměrem se dá zakoupit za 2 299 Kč. Společnými vlastnostmi jsou například krytí IP65, teplota světla cca 2 000 – 6 500 kelvinů, světelný tok 806 lumenů, 16 milionů barev včetně běžných odstínů bílé a nutnost propojení s bránou pro Zigbee komunikaci. Pro ovládání lze rovněž využít hlasové asistenty.

Na jaké místo byste tuto kouli rádi pořídili?