Lidl v Česku začal prodávat svou nejlepší robotickou sekačku. Dá se ovládat mobilem a je vhodná i pro větší zahrady

  • Lidl začal v Česku prodávat robotickou sekačku PARKSIDE PERFORMANCE PPAMR 1250 A1 Smart & Free za 16 999 Kč
  • Novinka se obejde bez ohraničovacího drátu a orientuje se pomocí kamery s rozpoznáváním překážek
  • Zvládne posekat trávník o rozloze až 1 250 m² a výrobce na ni dává pětiletou záruku

Adam Kurfürst
21.4.2026 06:00
PARKSIDE PERFORMANCE PPAMR 1250 A1 Smart Free u lavicky s logem lidlu

Robotické sekačky se během posledních let proměnily z drahé hračky pro nadšence v běžné vybavení českých zahrad a Lidl v tomto trendu sehrává roli urychlovače. Německý diskont postupně rozšiřoval portfolio značky PARKSIDE o stále schopnější modely, ale ty doposud vyžadovaly zdlouhavé pokládání ohraničovacího drátu po obvodu trávníku. To s nejnovějším přírůstkem PARKSIDE PERFORMANCE PPAMR 1250 A1 Smart & Free padá – model se řadí mezi zařízení vyšší třídy, která si polohu na zahradě zmapují samy.

Sekačka je skladem online za 16 999 Kč s dopravou zdarma, tedy výrazně výš, než na co jsme byli u PARKSIDE zvyklí. Za tu cenu ale zákazník dostává hardware, který se už dá srovnávat s konkurenčními značkami typu ECOVACS. V balení nechybí akumulátor ani nabíjecí stanice, takže doma stačí jen rozbalit a zprovoznit.

Kamera místo drátu: hlavní důvod, proč si připlatit

Zdaleka nejpodstatnější rozdíl oproti starším modelům PARKSIDE najdeme v navigaci. Zatímco dříve uvedené sekačky vyžadují pracné pokládání ohraničovacího drátu kolem celého trávníku – což u větších zahrad zabere klidně celé odpoledne – novinka PPAMR 1250 A1 se orientuje výhradně pomocí vestavěné kamery. Ta sleduje hranice trávníku, rozpoznává překážky a dokáže se vyhnout předmětům, které by v cestě ležet neměly.

PARKSIDE PERFORMANCE PPAMR 1250 A1 s nabijeci stanici

Kamerový systém samozřejmě doprovází také klasické senzory překážek a senzor náklonu, který zařízení okamžitě vypne v případě zvednutí nebo převrácení. Je to bezpečnostní pojistka pro rodiny s dětmi a domácími mazlíčky, byť by se neměla stát výmluvou pro neopatrnost.

Šest režimů sečení a plánovač pro každý den

PPAMR 1250 A1 nabízí šest různých režimů sečení – celoplošný, sečení po okrajích, podle vlastního ohraničení, až čtyři samostatně definované zóny, bodové sečení vybraného místa a ručně řízený provoz. Díky tomu dokáže pokrýt i členitější zahrady s více trávníkovými plochami, které jsou vzájemně oddělené chodníky nebo okrasnými záhony.

Plánování je svěřeno aplikaci PARKSIDE, která se sekačkou komunikuje přes Bluetooth i Wi-Fi. Nastavit lze až 10 pracovních časů pro každý den v týdnu, manuálně pustit seč nebo zkontrolovat stav přímo z mobilu. Pro ty, kteří aplikaci nepoužívají, je tu vestavěný LC displej a ovládací panel přímo na těle stroje. Proti krádeži nebo nechtěnému spuštění chrání sekačku PIN kód.

Parametry: 1 250 m², stoupání 34 % a LED světlomety

Co se týče samotného sečení, PPAMR 1250 A1 má šířku záběru 22 cm a zvládne plochu až 1 250 m², což je o 66 % víc než u menšího sourozence PAMRS 750 A1. Výšku sečení lze plynule nastavit v rozsahu 25 až 60 mm centrálním otočným regulátorem a o samotné kosení se stará trojnožový otočný systém s oboustrannými břity.

Pohon zajišťuje bezkartáčový DC motor s nižším opotřebením a delší životností, který pohání přední kola a umožňuje zdolávat stoupání až 19° (34 %). Rychlost pojezdu činí 1,2 km/h, tedy o pětinu víc oproti PAMRS 750 A1. Praktickým doplňkem jsou integrované LED světlomety, díky nimž sekačka vidí i v zataženém počasí nebo za soumraku, a dešťový senzor pro automatický návrat do nabíjecí stanice při dešti.

Baterie kompatibilní s dalším nářadím PARKSIDE

Sekačka využívá 20V akumulátor s kapacitou 4 Ah ze systému PARKSIDE X 20 V Team. To je příjemná zpráva pro každého, kdo už vlastní jiné nářadí této řady – baterii si lze přehodit třeba do aku šroubováku nebo strunové sekačky a naopak. Doba nabíjení je 90 minut a díky technologii Cell Balancing, která rovnoměrně zatěžuje jednotlivé články, má akumulátor delší životnost.

Samotný stroj váží 10 kg, měří 57 × 41 × 25,2 cm a má integrované hliníkové držadlo pro snadné přenášení. Nabíjecí stanice se dodává se síťovým adaptérem s 2,2metrovým kabelem a 3metrovým prodlužováním a obsahuje třístupňový ukazatel stavu nabíjení.

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

