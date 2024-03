Lidl ve svém internetovém obchodě nabízí spoustu příslušenství pro poslech hudby

Jedny ze sluchátek stojí pět stovek, ale nyní je pořídíte výrazně levněji

Slibují až 16hodinový poslech, kvalitní basy a snadné telefonování

V internetovém obchodě Lidlu najdete kromě horkovzdušných fritéz, kuchyňských robotů nebo produktů chytré domácnosti také hned několik druhů zařízení pro poslech hudby. Když pomineme o něco draží bezdrátová sluchátka do uší, prodejce nabízí i poměrně levná sluchátka přes hlavu, která rovněž nevyžadují kabel k připojení a nyní je lze sehnat za ještě lepší cenu než obvykle.

Sluchátka Silvercrest On-Ear SKSO 16 A1 se běžně prodávají s cenou 499,90 koruny, což je samo o sobě velice solidní. Samozřejmě od nich nelze za tuhle cenu očekávat žádnou magii, ale při méně náročném poslechu hudby by měla svou funkci plnit skvěle. S aplikací Lidl Plus je lze pořídit se 30% slevou jen za 349,93 koruny. Stačí jenom v appce aktivovat kupón, přihlásit se do e-shopu pod stejným jménem a přidat zboží do košíku. Bude platný ještě následujících pět dní, tedy až do 16. března.

Lidl Plus Lidl

Samotná sluchátka slibují až 16 hodin přehrávání po 2,5hodinovém nabíjení prostřednictvím USB-C rozhraní. Možná kdyby byl využit modernější standard než Bluetooth 5.0, byla by výdrž vyšší. Sluchátka nicméně nabízí i možnost poslechu přes audio kabel o délce 1,2 metru, který je součástí balení.

Cena: 349,93 Kč (s aplikací Lidl Plus)

Na náušnících se nachází tlačítka pro ovládání přehrávání hudby a správu hovorů. S tím se mimo jiné pojí přítomnost integrovaného mikrofonu, aby bylo možné se sluchátky jednoduše telefonovat a nebylo nutné pokaždé vytahovat mobil z kapsy. Dobré je dále zmínit 175gramovou hmotnost nebo frekvenční rozsah od 20 Hz do 20 000 Hz. Na vymoženosti typu ANC ale zapomeňte – nic jiného se však v téhle cenové kategorii snad ani očekávat nedá.

Jaká náhlavní sluchátka využíváte vy?