Výrobci se snaží všechny odpůrce zimy přesvědčit ke koupi mnoha produktů

Jedním z nich je i ohřívač rukou od firmy Rocktrail

Můžete si skrz něj dobít i mobil

Na e-shopu Lidl se nachází hromada zajímavých produktů. Některé z nich jsou doopravdy užitečné, jiné na první pohled působí trochu zvláštně. Jinak tomu není ani u přenosného ohřívače rukou od firmy Rocktrail, který zároveň dobije váš mobilní telefon.

Rocktrail přenosný ohřívač rukou je poměrně malé zařízení, které vám dokáže zahřát ruce v zimních dnech, využívat jej můžete doma i venku. Díky třem nastavitelným teplotním rozsahům až do maxima 47 °C, což je prý ideální teplota pro udržení tepelného komfortu bez rizika popálení. Největší předností tohoto produktu má být jeho dvojí funkčnost – kromě ohřívače může sloužit i jako powerbanka s kapacitou 5 200 mAh.

Takže si jej prostě můžete brát pravidelně na procházky a zahřát si s ním ruce, ale v případě potřeby doplnit i nějaké to procento baterie na telefonu. S rozměry 105 x 54 x 33 mm a váhou pouze 139 g to nebude extra problém, vejde se do jakékoliv zimní bundy.

Jako ohřívač má ale posloužit až 8 hodin, což je velmi solidní hodnota. Stav baterie můžete jednoduše kontrolovat přes LED. V balení se nachází i nabíjecí kabel, kterým můžete dobíjet nejen ohřívač, ale následně třeba i mobil. Prodává se za 449 korun.

Jaký máte názor na tento produkt?