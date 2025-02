LIDL pořádně zlevnil chytrou horkovzdušnou fritézu. Připojíte se k ní mobilem

Reklama

Kromě potravin můžete v Lidlu narazit na široké portfolio produktů značky Silvercrest. Elektronika s povětšinou velmi atraktivní cenou může mnohdy nabídnout velice zajímavé vlastnosti, což se týká také horkovzdušné fritézy XL Smart Wi-Fi SHFS 2150 A2. Ta nyní citelně zlevnila, vyjde vás těsně pod patnáct stovek.

Horkovzdušnou fritézu lze se 31% slevou momentálně pořídit v internetovém obchodě Lidlu, a to za 1 499 Kč (původně stála 2 199 Kč). Když pomineme velký 5,2l objem fritovacího koše, láká především na možnost propojení s chytrým telefonem. K tomu využívá Wi-Fi a aplikaci Lidl Home, prostřednictvím níž je možné fritézu ovládat. Samozřejmě jí však nechybí ani digitální dotykový displej, pomocí něhož nastavíte vše, co zrovna budete potřebovat.

Lidl Home Lidl Instalovat (Free) Google Play

Horkovzdušná fritéza Silvercrest XL Smart Wi-Fi SHFS 2150 A2 nabízí 10 přednastavených programů, možnost nastavení teploty v rozmezí od 60 do 200 °C a 60minutový časovač. Stává se tak ideálním parťákem pro smažení, pečení či grilování, a to i bez dalšího oleje nebo tuku. Filtrovací koš a pánev s nepřilnavým povrchem je navíc možné dát do myčky.

Cena: 1 499 Kč

