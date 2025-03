LIDL má ve slevě herní konzole, kterými zabavíte malé děti na dlouhé cestě autem

Reklama

LIDL nabízí právě teď ve slevě jednoduché herní konzole. Vybrat si můžete buď s tématikou Tlapkové patroly nebo Spiderman. Tento druh konzolí se skvěle hodí pro menší děti, když je potřebujete zabavit, ale nechcete jim do rukou dávat svůj drahý telefon.

Herní konzole z LIDLu

Tyto přenosné 8bitové herní konzole nabízí dětem 150 různých her, včetně 10 licencovaných s motivy Tlapkové patroly a Spidermana. Obsahuje mix arkádových, dobrodružných, akčních, závodních a sportovních her, což umožňuje poměrně širokou škálu zábavy.

Konzole má 1,8″ barevný LCD displej, což sice není velká úhlopříčka, ale odpovídá kompaktním rozměrům zařízení (5,1 x 9,4 x 2,3 cm). Hmotnost pouze 48 g dělá konzoli snadno přenosnou, což může být výhoda na cestách. Napájení je řešeno třemi AAA bateriemi (nejsou součástí balení).

Z hlediska kvality her je třeba počítat s jednoduchou 8bitovou grafikou a základní hratelností. Konzole nenabízí možnost přidávání nových her ani propojení s jinými zařízeními. Ovládání je přizpůsobeno dětem a konzole umožňuje nastavení hlasitosti.

Je důležité si uvědomit, že tato konzole nenahrazuje aktivní rodičovskou pozornost ani jiné formy her a zábavy. Poskytne sice dětem chvíli zábavy, ale neměla by být jediným zdrojem jejich herních aktivit. Celkově jde o jednoduché zařízení pro nenáročné hraní, které potěší především nejmenší hráče od 4 let věku.

Cena a dostupnost

Herní konzole si můžete zakoupit v LIDLu aktuálně za cenu 299,90 Kč. Běžná cena je 499,90 Kč.

Měli jste v dětském věku podobné konzole?

Zdroj: LIDL