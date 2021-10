Elektrokoloběžka ESA 800 je do neděle v LIDL shopu ve slevě

Je to téměř měsíc, co jsme vás v našem online magazínu informovali, že LIDL Shop do své nabídky zařadil také (asi úplně první) elektrokoloběžku. Jde o model Doc Green ESA 800, který disponuje například maximální rychlostí 23 km/h, třináctikilometrovým dojezdem, mechanickou i kotoučovou brzdou, možností složení a cca devítikilovou hmotností. S ohledem na fakt, že tato koloběžka běžně stojí 5 999 Kč, jde pochopitelně o velké lákadlo. A teď je dokonce ve slevě.

Doc Green Elektrokoloběžka ESA 800 nyní ve slevě

Max. rychlost: cca 23 km/h

Max. dojezd: cca 13 km

Akumulátor: 36 V (4,8 Ah)

Doba nabíjení: cca 3–4 hod.

2 na sobě nezávislé brzdné systémy

Max. nosnost: cca 100 kg

Hmotnost: cca 8,9 kg

Kontrastní LCD displej

Skládací mechanismus

Elektrokoloběžka Doc Green ESA 800 je v tuto chvíli v obchodech i v online LIDL shopu k dostání o tisícovku levněji, tedy za zvýhodněnou cenu 4 999 Kč. Nabídka je podle letáku platná od 25. do 31. října, takže do této neděle. V e-shopu se může protáhnout, ale zásoby také mohou předčasně zmizet. S případným nákupem tedy raději moc nečekejte. Dodejme, že LIDL prodává i model Doc Green EWA 6000, který má například dojezd 22 kilometrů díky větší baterii nebo také o něco vyšší maximální rychlost.

Máte tip na podobně schopnou a drahou koloběžku?