Otestovali jsme horské elektrokolo z Lidlu. Crivit PEAK 709 nabídne skvělý zážitek za fajn cenu

Technologické žurnalistice se už věnuji nějaký ten rok, ale kdyby mi někdo před lety řekl, že jednoho dne budu testovat horské elektrokolo z Lidlu, přemýšlel bych, jak se z toho podivného snu probudit. I nyní si sem tam s nadsázkou řeknu, jak se proboha stalo, že jsem najednou v garáži parkoval skoro třicetikilové monstrum s baterií a elektromotorem… Popravdě šlo o mé dosud nejzajímavější testování. A přestože to rozhodně nebyla procházka růžovým sadem, za což si do značné míry mohu sám, odnáším si skvělý zážitek.

Montáž usnadní povedený video návod

Co se seznamování s kolem týče, největším pozitivem je relativně snadná montáž. Crivit PEAK 709 vám totiž dorazí v podlouhlé krabici smontované z 93 %. V praxi to znamená, že stačí uchytit pár komponent, doladit detaily a následně můžete vyjet.

S krabicí samotnou se vzhledem k rozměrům (popřípadě i hmotnosti) nejlépe manipuluje ve dvou. Jakmile ji svrchu otevřete, budete schopni vytáhnout samotné kolo, po jehož boční straně bude uchycené přední kolo. Právě uchycení do vidlice představuje první krok montáže.

Celým procesem sestavování vás provází 7minutový video návod, k němuž lze snadno přistoupit pomocí QR kódu umístěného na krabici. Pokud byste chtěli verzi s anglickými popisky, můžete si ji přehrát na YouTube nebo přímo v e-shopu Lidlu. Disponujete-li alespoň základní manuální zručností, pak pro vás montáž nebude představovat problém. Video je totiž zpracováno velmi intuitivně a proces sestavování kola dovede usnadnit.

Snímek z montážního návodu elektrokola

Jak jsem již zmínil výše, prvním krokem je uchycení předního kola do vidlice. Z vidlice stačí vyšroubovat osu, nadzdvihnout a jednoduše ji posadit na kolo. Přitom je důležité si zkontrolovat, zda kotouč dobře sedí mezi destičkami v třmenu. Následně už jen stačí protáhnout osu kolem a vidlicí a dotáhnout.

Zde je dobré zdůraznit, že pokud vám osa nepůjde protáhnout současně kolem a vidlicí, postačí vidlici jemně nadzvednout, aby se vyrovnal možná méně než milimetrový výškový rozdíl. Slečna v ukázkovém videu to také učiní, ale není to příliš patrné. Asi by mne to ani nenapadlo zmiňovat, kdybych se na tomto kroku sám nezasekl… radši se ani neptejte, na jak dlouho.

Crivit PEAK 709 nevyužívá rychloupínáky, takže pro případné sundání kola bude nutné mít po ruce imbusový klíč. Tři různé velikosti, které jsou při montáží potřeba, jsou součástí balení.

Na zbytku montáže už prakticky není co pokazit. Kolu musíte nastavit řídítka do správného úhlu, uchytit pedály a sedlo a nastavit optimální pozici brzdových páček. Všechny tyto kroky jsou poměrně intuitivní a v případě problému opět pomůže ilustrativní video. LIDL za něj zkrátka musím pochválit, protože díky němu si i lidé jako já, kteří se za celý život pořádně neseznámili s manuální prací, zvládnou sestavit kolo.

Působivá konstrukce

Už při samotném pohledu na produktový render mi bylo jasné, že to Lidl s kolem Crivit PEAK 709 myslí opravdu vážně. Rozhodně totiž nepůsobí jako žádné ořezávátko a z praxe jsem ostatně nenabyl jiného dojmu.

Kolo spoléhá na rám diamantového tvaru, který je tvořený hliníkovou slitinou. Je vhodné jak pro muže, tak i pro ženy, a k dispozici je ve třech velikostních provedeních: M, L a XL. Se svými přibližně 174 cm jsem testoval verzi L, která je vhodná pro osoby měřící od 166 do 188 cm, přičemž maximální nosnost činí 93 kg.

Vel. M (27,5″) Vel. L (29″) Vel. XL (29″) Výška postavy 154-170 cm 166-188 cm 182-200 cm Forma rámu hardtail hardtail hardtail Výška rámu 42 cm 47 cm 52 cm Motor středový Mivice X700 středový Mivice X700 středový Mivice X700 Max. podpora do cca 25 km/h do cca 25 km/h do cca 25 km/h Akumulátor LG články LG články LG články Kapacita akumulátoru 709 Wh 709 Wh 709 Wh Doba nabíjení cca 5,48 h cca 5,48 h cca 5,48 h Řídítka 760 mm, up-rise 760 mm, up-rise 760 mm, up-rise Pláště Maxxis Rekon 2,4″ Maxxis Rekon 2,4″ Maxxis Rekon 2,4″ Velikost kol 27,5″ 29″ 29″ Brzdy Shimano MT200 – hydraulické Shimano MT200 – hydraulické Shimano MT200 – hydraulické Velikost kotoučů Ø: 180 mm, vpředu i vzadu Ø: 180 mm, vpředu i vzadu Ø: 180 mm, vpředu i vzadu Vidlice SR Suntour XCM34, zdvih 120 mm SR Suntour XCM34, zdvih 120 mm SR Suntour XCM34, zdvih 120 mm Hmotnost cca 25,8 kg cca 26,3 kg cca 26,4 kg Max. nosnost cca 94 kg cca 93 kg cca 93 kg

Neutrální odstín rámu, tedy šedý s lehkým nádechem modré, rovněž nikoho neurazí, ale je škoda, že barevných variant není k dispozici víc. S matnou povrchovou úpravou a černo-hnědými plášti každopádně působí skvěle. Potěší i velmi příjemné zpracování řídítek se šířkou 760 mm nebo přítomnost držáku na láhev či brašnu Fidlock Bike Base, na nějž dané (kompatibilní) příslušenství snadno nacvaknete.

Výkon, asistence, baterie a pocity z jízdy

Hlavní předností kola Crivit PEAK 709 je pochopitelně elektromotor. Jde konkrétně o model X700 výrobce Mivice a najdeme jej přímo u šlapacího středu, což zvyšuje celkovou účinnost i stabilitu kola.

Crivit PEAK 709 nabízí dohromady pět režimů asistence – s důrazem na slovo asistence, kolo vás nepoveze samo – které oceníte v různých scénářích. Třemi základními jsou ECO, TOUR a RACE, jež budete využívat při běžné jízdě vůbec nejčastěji, ale nechybí ani BOOST pro dosažení maximálního výkonu po dobu 20 sekund nebo asistent chůze. Ten vám pro změnu pomůže, když kolo povedete vedle sebe jako chodec.

Jak jsem tyto režimy využíval já?

Při jízdě na elektrokole po rovince jsem se obecně snažil jezdit bez asistence – fyzičku jakž takž mám a zkrátka jsem si chtěl máknout. Signifikantně vyšší hmotnost oproti běžnému kolu se ale po určité době ozve, a tak přijde čas na spuštění režimu ECO. Ten nabízí základní úroveň asistence vhodnou pro usnadnění jízdy po rovince nebo do nejmírnějších kopečků.

Prostřední režim TOUR oceníte ve dvou různých scénářích: tím prvním je jízda po rovince, pokud si chcete hodně odpočinout nebo udržet vyšší rychlost, a tím druhým jsou středně obtížná stoupání. Pokud si tento mód aktivujete na asfaltce bez převýšení, kolo bude prakticky makat za vás.

Mód RACE je fantastický pro zdolávání prudších stoupání, avšak na rovince jsem pro něj nenašel využití. Motor vás totiž podpoří pouze do rychlosti 25 km/h kvůli legislativním omezením. Samozřejmě to neznamená, že na kole nemůžete jet rychleji, ale pak už nejde o věc motoru, nýbrž vaší zdatnosti či fyzikálních faktorů (např. při jízdě z kopce). Otázkou zůstává, zda bych na rovince nepocítil větší rozdíl mezi TOUR a RACE, kdybych nevážil okolo 60 kg a přiblížil bych se udávané maximální nosnosti. Takto mohu pouze říct, že jsem s módem RACE zdolal náhlé prudší stoupání takřka bez námahy a velmi rychle. Ještě větší sílu vyvine již zmíněný režim BOOST, ale při mém ježdění mi bohatě stačil RACE.

Obecně je pro většinu scénářů nejvhodnější režim TOUR. Pokud se nechcete příliš namáhat, anebo chcete udržet opravdu solidní rychlost, je pro vás jako dělaný. Na ECO se vyplatí přepnout v případě, kdy chcete jen minimální asistenci, anebo při rozjezdu z nuly. Pokud totiž nasedáte na kolo a šlapete do pedálů s módy TOUR či RACE, může vás jejich náhlá síla trochu překvapit.

Extrémně plynulý zážitek

Na asistenci se mi nesmírně líbí její schopnost přizpůsobovat se tomu, jak šlapete. Nefunguje to tedy tak, že byste s jedním režimem měli konstantní výkon motoru. Díky senzoru točivého momentu reaguje síla motoru na to, jak zabíráte do pedálů, a změny jsou přitom velmi plynulé. To také platí o odpojování motoru při jízdě z kopce.

Celkový zážitek je zkrátka parádní. Celou dobu máte pocit, že vše funguje tak, jak by mělo, a zároveň neskutečně přirozeně. Snad jediné, co bych vytknul, je asistent chůze. Podle výrobce vám má usnadnit například chůzi do kopce, když kolo vedete/tlačíte vedle sebe, ale jeho síla je zkrátka nedostačující a pomoc poznáte jen horko těžko.

Co už každopádně poznáte, a také si toho velmi pravděpodobně všimnou i lidé okolo, je hluk elektromotoru. Tím rozhodně nemám na mysli, že jeho činnost uslyší divoká zvěř na míle daleko, ale svou přítomnost vám zkrátka dá najevo.

Baterie vhodná i pro delší výlety

S elektrokolem Crivit PEAK 709 se nemusíte bát ani delších výletů. Disponuje totiž baterií s LG články, která nabízí úctyhodnou kapacitu 709 Wh. Při splnění řady podmínek včetně minimálního větru nebo venkovní teploty 20 °C výrobce konkrétně udává dojezd až 100 km – je tedy jasné, že v praxi dosáhne 75kg jedinec na menší čísla, pokud bude skutečně celou dobu používat nějaký režim asistence. Mít strach z toho, že byste s plně nabitým kolem ujeli 60 km a najednou se cítili zrazeni marketingem, ale rozhodně není nutné.

Pro dobití baterie je nutné ji z konstrukce vyjmout. Učiníte tak pomocí klíčku, který je v balení hned dvakrát. Jde samozřejmě o dobré opatření proti krádeži, ale současně se jedná o další věc, na kterou je nutné myslet dříve, než s kolem vyrazíte třeba na vícedenní výlet.

Baterii můžete bez problému zapojit do běžné zásuvky – poslouží k tomu napájecí adaptér se světelným indikátorem, který je ke kolu rovněž přibalený. O stavu nabíjení informují i světélka na samotné baterii.

Displej: barevný a bez čísel

Pro přepínání mezi jednotlivými režimy asistence slouží malá krabička umístěná na levé polovině řídítek. Ta měří pouze několik málo centimetrů a je osazená primitivním displejem a třemi ovládacími tlačítky.

Na obrazovce samotní možná některé překvapí, nebo rovnou zklame, že nenabízí žádnou číselnou zpětnou vazbu. Jde totiž pouze o sadu světelných indikátorů, které informují o aktuálně využívaném režimu podpory a stavu baterie. Přestože vypadají na pohled parádně a pyšní se vysokým jasem, nejsou příliš užitečné, pokud se chcete něco skutečně dozvědět. Na měření rychlosti, uražené vzdálenosti nebo výkonu motoru ve wattech tak můžete zapomenout.

Výhodou je každopádně maximální intuitivnost. Jedno ze tří tlačítek slouží pouze na zapínání/vypínání displeje, zatímco zbylou dvojicí regulujete úroveň asistence. Stisknutím vrchního tlačítka skočíte na vyšší režim, spodním pak míru podpory snížíte. Když horní tlačítko přidržíte, aktivuje se po dobu držení režim BOOST. Při ponechání prstu na stlačeném spodním tlačítku pak bude fungovat asistent chůze.

Tlačítka je při jízdě nutné zmáčknout relativně přesně. Pokud tedy například zmáčknete tlačítko pro přidání režím pouze přes rožek, sice ucítíte odezvu a uslyšíte zvuk, ale nic se nestane. V praxi nejde o příliš velký problém, ale několikrát se mi stalo, že jsem chtěl přidat a zůstal jsem na té stejné úrovni, protože jsem tlačítko stisknul špatně.

Komponenty

I přes nízkou cenu dokážou komponenty, které kolo využívá, velmi potěšit. LIDL do značné míry spoléhá na osvědčené součástky známého výrobce Shimano, od něhož bere brzdy, řetěz i převodový systém.

Na elektromotor je napojen převodový systém Shimano CUES U6000, který je vybaven 10 zadními pastorky. Přehazujete tedy pouze na zadním kole, ale rozhodně se není potřeba strachovat o nedostatek možností.

Kde už je potřeba mít na paměti, že kolo vzhledem k ceně necílí na extra náročné uživatele, jsou brzdy. Hydraulické kotoučovky Shimano MT200 s disky o průměru 180 mm jsou sice spolehlivé a při běžné jízdě fungují parádně, ale na opravdu prudké sjezdy nemusí stačit.

To stejné se dá de facto říct také o pružinové vidlici SR Suntour XCM34 se zdvihem 120 mm. V lehčím až středně náročném terénu poslouží parádně, ale opravdoví nadšenci do trailů ocení něco výkonnějšího.

Zapomenout nesmíme ani na pláště Maxxis Rekon, díky jejichž šířce 2,4” vás jízda po nerovném povrchu neznechutí. Kola, která mají u varianty M velikost 27,5” a v případě modelů L a XL 29”, jsou tvořená ráfky Mach1 Trucky 30.

Nutné je doplnit, že kolo v základu nesplňuje všechna kritéria povinné výbavu pro účast v silničním provozu. Jmenovitě mu schází naprosto všechny vyžadované odrazky, tedy:

zadní odrazka červené barvy

přední odrazka bílé barvy

odrazky oranžové barvy na pedálech

odrazky oranžové barvy na paprscích

Některé z nich je možné nahradit jinými odrazovými materiály obdobných vlastností. Více detailů najdete na webu BESIP.

Servis a záruka (a výměna duše)

Záruční servis elektrokola Crivit PEAK 709 je zajištěn u dodavatele v Německu. Při záruční opravě je kolo vyzvednuto přímo u zákazníka prostřednictvím doručovací služby DHL. Pokud zákazník nebude disponovat původním přepravním obalem, zašle mu dodavatel v předstihu náhradní, do kterého zákazník kolo umístí. V případě potřeby servisu je třeba kontaktovat 800 143 873 nebo deltasport@lidl.cz.

Výměna duše

Nebyl bych to já, abych hned při první jízdě nepíchnul duši… a ještě k tomu na zadním. Pokud s opravou nemáte žádné zkušenosti – kvůli přítomnosti kazety a řetězu, který je na kolo nutné umístit, jde přece jenom o trochu složitější zákrok – rozhodně oceníte řadu návodů na platformě YouTube. Lidl sice postup popisuje v návodu, ale pro začátečníky/nezkušené příliš užitečný není (přesto si jej ale doporučuji před opravou alespoň jednou přečíst).

K opravě je vhodné využít držák na kolo, ale pakliže jím nedisponujete, položte kolo na zem „vzhůru nohama“. Jen si přitom pod každé z řídítek ideálně umístěte předmět o velikosti menší krabičky od chytrého telefonu, abyste náhodou nepoškodili displej jeho přímým kontaktem ze zemí.

Pokud se nechystáte pouze lepit, je nutné zadní kolo sundat. Nejprve tedy zařaďte na nejvyšší převod (nejmenší ozubené kolečko). Posléze s pomocí imbusového klíče odšroubujte a odstraňte osu a následně kolo opatrně vyjměte z konstrukce, dopomozte si přitom lehkým potažením řetězu směrem nahoru (je-li kolo vzhůru nohama).

Jakmile se kotouč nenachází mezi brzdovými destičkami, brzdy nepoužívejte!

Samotnou výměnu duše lze jednoduše provést odstraněním pláště pomocí montpáky a jeho následným uchycením (k tomu montpáku už ani nutně nepotřebujete, zvládnete to holýma rukama).

Nejsložitějším krokem je za mě vracení kola zpátky do systému. Nejlepší ilustraci vám poskytnou video návody, ale ve zkratce je důležité napnout si řetěz, umístit jej na kazetu a zatlačit kolo zpátky do konstrukce. Opět je přitom nutné dávat pozor na správné umístění kotouče mezi destičky.

Resumé

Lidl se s horským elektrokolem Crivit PEAK 709 opravdu předvedl. Povedlo se mu sestrojit stroj, který dělá horskou cyklistiku na e-biku dostupnou i pro méně náročné sportovce, ale i přes poměrně nízkou cenu – pouze 44 999 Kč – jde o skvělý výrobek.

Jízda s asistencí je neskutečně plynulá a díky vysoké kapacitě baterie si s kolem užijete i delší vyjížďky. Použité komponenty jsou ideální pro rekreační používání, a ačkoliv by opravdovým nadšencům nemusely stačit, většině jezdců poslouží velmi dobře.

Klady Cena

Designové a konstrukční zpracování

Výdrž baterie

Plynulost asistenčního systému

Výkon motoru

Relativně snadná montáž

Slíbená asistence při servisu Zápory Hlučnější motor

Displej bez číselných údajů

Opravdu náročným jezdcům nemusí stačit výkon brzd a vidlice

Servis až v Německu (pouze potenciální minus)

Hodnocení redakce: 87 / 100

Za zapůjčení elektrokola děkujeme společnosti Lidl Česká republika