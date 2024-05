V Lidlu si můžete momentálně koupit bezdrátová sluchátka se super slevou

Model SILVERCREST True Wireless Bluetooth In-Ear nyní vyjde na 350 Kč

Slevu však v e-shopu jen tak neuvidíte a k jejímu získání musíte udělat krok navíc

Internetový obchod Lidlu nabízí kromě oblečení, zahradních židlí nebo sportovního vybavení také širokou škálu nejrůznější elektroniky, kterou čas od času můžete chytnout v opravdu pěkné slevě. Nyní jsou o polovinu levnější bezdrátová sluchátka do uší SILVERCREST True Wireless Bluetooth In-Ear, která pořídíte v bílé nebo černé variantě.

Má to ale háček. Pokud byste se nyní jen tak vydali do e-shopu a chtěli si sluchátka pořídit, stála by vás těch stejných 699,90 koruny jako předtím. Abyste se dostali k oné 50% slevě, musíte si nainstalovat mobilní aplikaci Lidl Plus a aktivovat v ní speciální kupón, s nímž vás produkt následně vyjde jen na 349,95 koruny.

Sluchátka samotná slibují působivý zvuk spolu s výkonnými basy. Nechybí jim ovládací prvek pro řízení hudby a správu hovorů, abyste pro základní úkony nemuseli vytahovat telefon z kapsy, a podporují přístup k hlasovým asistentům.

Jako jedna z jejich zásadních nevýhod se jeví výdrž, která na jedno nabití činí pouze 3 hodiny. Dobíjecí krabička pak zvládne dodat sluchátkům energii až třikrát, než ji budete muset znovu nabít. Pouzdro lze nicméně nabíjet nejen prostřednictvím USB-C rozhraní, ale i bezdrátově.

Cena: 349,95 Kč (s kupónem v aplikaci Lidl Plus)