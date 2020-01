Lidé za mobilní aplikace a hry utrácí stále více. Útrata už jde do bilionů

Lidé utrácí za mobilní aplikace a hry stále více peněz. Analytická společnost Sensor Tower zveřejnila útraty na Androidu i iOS zároveň za rok 2019. Celkově lidé utratili 83,5 miliardy dolarů, což jsou v přepočtu na koruny téměř 2 biliony. Oproti roku 2018 je to obrovský nárůst o 17 procent. Kupují lidé více aplikace nebo hry?

Za prémiové mobilní aplikace a hry utrácí více na iOS

Nejvíce se dařilo hrám na platformě iOS, kde byl zaznamenán meziroční nárust 16,3 procent. Lidé za hry na iOS utratili 54,5 miliardy dolarů. Další zajímavou statistikou je, že App Store od Apple měl o 85 procent vyšší příjmy než obchod Google Play.

Celkově bylo na obou platformách utraceno 61,7 miliard dolarů za hry, oproti roku 2018 je to nárůst 12,8 procent. Více než 75 procent plateb z obou obchodů směřovalo do nákupu her. Mezi aplikacemi byla „nejoblíbenější“ kategorie Fotky & Videa.

