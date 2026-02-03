Obrovský zakřivený OLED monitor LG zlevnil na minimum! Má 240 Hz i vlastní operační systém Hlavní stránka Zprávičky LG UltraGear 45GX90SA je 44,5" zakřivený OLED monitor s 240Hz obnovovací frekvencí Díky webOS funguje i jako smart TV s Netflixem, Amazon Prime a dalšími aplikacemi S kódem ALZADNY30 stojí 23 058 Kč místo původních 51 563 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Monitor, který může nahradit televizi? LG UltraGear 45GX90SA kombinuje špičkový herní OLED panel s webOS systémem známým z televizí LG. Tom’s Guide mu udělil Editor’s Choice a popsal ho jako „optimální obrazovku pro všechno“. A teď stojí méně než polovinu původní ceny. OLED panel pro hráče i filmaře Zakřivený 44,5″ displej má rozlišení 3440 × 1440 px v poměru 21:9 a obnovovací frekvenci 240 Hz s odezvou 0,03 ms. Podporuje G-Sync, FreeSync Premium i Adaptive-Sync – nezáleží, jestli máte kartu od Nvidie nebo AMD. Barevná hloubka 10 bitů a HDR zajišťují věrné podání barev i pro kreativní práci. Zásadní odlišnost od běžných monitorů je webOS. Po vypnutí počítače můžete přímo na monitoru spustit Netflix, Amazon Prime Video nebo další aplikace bez jakéhokoli externího zařízení. Součástí je i dálkový ovladač s přednastavenými tlačítky pro streamovací služby. Pro malé byty nebo pracovny, kde nechcete mít monitor i televizi zvlášť, je to ideální řešení. KOUPIT NA ALZE Slabší reproduktory, ale jinak bez chyby Recenzent Tom’s Guide chválí jasnost obrazu (537 nitů), plynulost bez OLED blikání a imerzivní zakřivení 800R. Připojení nabízí HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C i RJ-45 pro LAN. VESA 100×100 umožňuje montáž na zeď. Jediná výraznější kritika míří na vestavěné reproduktory – jsou čisté, ale chybí jim basy. Pro filmy a hry doporučujeme externí soundbar nebo sluchátka. Monitor původně stál 51 563 Kč, postupně klesl na 30 tisíc a nyní ho se slevovým kódem ALZADNY30 pořídíte za 23 058 Kč. Za 45″ OLED s 240 Hz, webOS a touto výbavou je to cena, která se už nemusí opakovat. Používáte ultrawide monitor, nebo vám stačí klasický poměr 16:9? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce LG monitor oled slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024