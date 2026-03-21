39" OLED monitor od LG spadl o třetinu! Je zakřivený, má 240 Hz a operační systém webOS

LG UltraGear 39GX90SA-W je zakřivený OLED ultrawide s rozlišením 3440 × 1440, 240 Hz a odezvou 0,03 ms Na Alze stojí 21 990 Kč místo původních 32 990 Kč (sleva 11 000 Kč) Má vestavěný webOS s Netflixem, YouTube a GeForce Now – funguje jako Smart TV i bez PC

Jakub Kárník Publikováno: 21.3.2026 08:00

Obří zakřivený OLED ultrawide, který zvládne hry, práci i streamování – a teď za výrazně méně. LG UltraGear 39GX90SA-W na Alze stojí 21 990 Kč místo původních 32 990 Kč. Za tuhle cenu dostanete 39″ OLED panel s 240 Hz, vestavěným Smart TV systémem a USB-C nabíjením notebooku. Je to ale produkt s jasně definovanou cílovkou – a kompromisy, které je dobré znát. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte velký zakřivený OLED na hry a filmy s 240 Hz a chcete monitor, který funguje i jako Smart TV bez počítače.⚠️ Zvažte, pokud ho plánujete primárně na práci s textem – rozlišení 3440 × 1440 na 39 palcích znamená viditelně méně ostré písmo než na menších panelech.💡 Za 21 990 Kč dostanete 39″ OLED, 240 Hz, webOS, USB-C 65W PD, Wi-Fi, Bluetooth a dálkový ovladač – to je za ultrawide OLED s těmito funkcemi velmi dobrá cena.

Na hry a filmy je to zvíře

LG 39GX90SA má WOLED panel s nekonečným kontrastem, 96% pokrytím DCI-P3 a špičkovým HDR jasem kolem 780 nitů. Zakřivení 800R vytváří pocit ponoření do hry nebo filmu. Odezva 0,03 ms a 240 Hz s podporou G-Sync, FreeSync Premium i Adaptive Sync znamená, že pro herní účely je to jeden z nejlepších panelů na trhu. Recenzenti potvrzují, že OLED barvy a kontrast jsou na tomto monitoru působivé – 39 palců v 21:9 je formát, který v běžném TV segmentu neexistuje. Smart funkce přes webOS fungují stejně jako na LG televizích: Netflix, YouTube, GeForce Now, Apple TV a další. Můžete připojit Bluetooth gamepad a hrát cloud hry bez počítače. Dálkový ovladač je příjemný bonus – ovládání monitoru je pohodlnější než joystickem na těle. USB-C s 65W nabíjením propojí a nabije notebook jedním kabelem.

Na co si dát pozor

Hlavní problém, který zmiňují uživatelé na Alze i v zahraničních recenzích: text je na 39 palcích při 3440 × 1440 neostrý. Hustota pixelů je nižší než na 34″ ultrawidech se stejným rozlišením, což je při práci s dokumenty a prohlížení webu znatelné. Za černým písmem se objevují barevné artefakty typické pro OLED subpixelovou strukturu. Jeden recenzent na Alze shrnuje: na hry je to bomba, na práci ho vrátil. Jiný doporučuje mít na práci samostatný IPS panel. Další výtky: menu je občas pomalé a přechod mezi herním a standardním režimem trvá několik vteřin. Reproduktory jsou slabé – pro vážný poslech potřebujete sluchátka nebo externí ozvučení. Zakřivení 800R je výrazné a ne každému sedne. A Smart TV funkce na zakřiveném monitoru jsou kuriozita – fungují, ale sledovat Netflix na 800R křivce z blízka je jiný zážitek než na televizi.

Verdikt

LG UltraGear 39GX90SA za 21 990 Kč je monitor pro lidi, kteří chtějí maximální herní ponoření na obřím OLED panelu – a zároveň ocení Smart TV funkce a USB-C nabíjení. Na hry a filmy je to skvělá volba, na kancelářskou práci ne. Pokud víte, do čeho jdete, je sleva 11 tisíc z původní ceny výborná příležitost. Pokud hledáte ultrawide na práci i hry, 34″ verze ze stejné řady nabídne ostřejší text.

Používáte ultrawide monitor, nebo vám stačí klasický 16:9? A zvládli byste 800R zakřivení?

O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi